至今未有潜逃嫌犯成功索回查扣资产 但须主动修法加强程序

虽然至今未有潜逃的嫌犯成功索回当局查扣的资产，但我国必须主动采取行动，避免这个可能。

反洗钱与其他事务法案星期二（8月6日）在国会三读通过。潜逃出国的嫌犯，未来必须亲自回到新加坡协助执法机构完成调查，才可申请索回被当局查扣的资产。

数码发展及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明指出，过去曾有接受调查的人潜逃在外，在调查期间委任律师申请释放他们的资金。尽管迄今为止没有潜逃者成功索回资金，但受调查者留在海外阻碍调查工作，又提出索回被当局查扣的资产是有可能发生的。因此，当局必须主动采取行动。

至于近期的30亿元洗钱案，调查还在进行中，但她透露至今没有潜逃者回到新加坡。

本地最大宗的洗钱案的10名被告在落网一年内被治罪，法院先后充公约9亿4400万元的资产，占了当局起获属于他们的10亿元资产的逾九成。

根据政府6月26日发表的《国家资产追回策略》报告，这起案件去年8月15日侦破，逾400名警员在全岛多处展开逮捕行动，起获大笔钞票、名车和奢侈品等。

多家机构不断追查，警方冻结或扣押的犯罪资产从最初10亿元滚至30亿元。这些资产不仅来自被定罪的10名被告，还属于目前另外被调查的17人。

10名被告已服完刑期，其中八人服刑后被驱逐至柬埔寨，一人被驱逐至日本，一人被驱逐至英国。