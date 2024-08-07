若满足条件 逾八成公众同意食品捐赠者可免法律责任

不少餐馆因担心法律责任，不敢捐出仍可食用的多余食品。但是超过80%的本地公众认为，捐赠食物的企业或个人应当豁免相关的刑事和民事责任。

国会议员黄国光（义顺集选区）星期二（8月6日）为善粮捐赠法案提出二读，公布先前公众咨询得出的结果，反映多数公众对这项法案的支持。

过去五年，本地每年浪费的食物平均约75吨。善粮捐赠法案旨在通过免除食品捐赠者的法律责任，鼓励企业或个人捐赠食品，减少食物浪费，以及改善本地粮食安全。

只要能满足四个条件，即使有人吃了捐赠食品后，身体不适或死亡，捐赠食品的企业或个人可豁免相关刑事或民事责任。四个条件为：捐出的食品不能不安全或不适合食用；捐赠者必须告知接收者正确处理食品的方式；捐赠者必须告知接受者食品的食用期限；捐赠者在捐赠前已采取一切合理可行措施，确保食品符合安全食用标准。

黄国光说，新加坡餐饮业协会（Restaurant Association of Singapore）最近进行的调查发现，八成的受访餐馆都对法案表示一定程度的支持，但也有八成的餐馆不确定这样的法律是否能够充分保护企业。

他说：“其实善粮捐赠法案并不新，许多国家已经实施各自的食品捐赠法律，以解决法律责任的问题。这些法律不仅有效增加捐赠食品数量，也保障食品卫生和安全的标准。”

黄国光透露，公众对法案的反应也相当积极。在此前进行的公众咨询中，有83%同意豁免捐赠食品给慈善机构的捐赠者的民事责任；81%的受访者认为应免除捐赠者的刑事责任。

议员建议政府提供补贴 鼓励企业捐赠食品

数名议员星期二下午参与法案二读辩论时，建议政府为捐赠者提供补贴，进一步鼓励企业捐赠。

非选区议员、新加坡前进党秘书长潘群勤提议，政府可为捐赠者提供税收优惠，鼓励商家踊跃捐出多余的食物。“有些捐赠者可能面对运送食物的困难，政府可以为运输公司和平台公司提供税收优惠，鼓励这些公司为捐助食物的企业提供运输服务，将所捐赠的食物送到慈善机构。”

叶汉荣（杨厝港区）建议，除了为捐赠者提供保障，还必须以更主动的方式鼓励捐赠。他呼吁政府考虑为捐赠者提供奖励，如让他们扣税，或为他们提供补贴，减少物流费用。

国会议员将在星期三（7日）继续针对法案二读进行辩论。