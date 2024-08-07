学前教育中心艺术创作课程 让儿童从小认识国民服役人员职责

国庆日即将来临，超过10家学前教育中心举办课程，让儿童从小就认识到国民服役人员在国防和安全方面所扮演的重要角色。

战备军人协会（SAFRA）和幼儿培育与培训服务协会（Association of Early Childhood and Training Services，简称ASSETS）过去四年举办感谢服役人员的艺术创作课程，让学前教育中心的儿童对军事防卫有初步认识。

通过讲解和手工 介绍全面防卫六大支柱

往年的课程涵盖整体的军事防卫。配合全面防卫40周年，今年的活动透过教师讲解和手工活动，让儿童认识全面防卫的六大支柱，即军事、民防、经济、社会、心理和数码防卫。

艺术创作课程从7月1日至8月8日在13家学前教育中心举行。

位于蔡厝港战备军人协会的育星幼儿园（NurtureStars）在课程前还准备了其他学习活动。教师首先在课上以名为“Our Dad, Our Hero!”的书籍，讲述一名父亲回营受训，保家卫国的故事。接着，教师通过军队、新旧巴士站、新旧住屋、新加坡河、种族和谐日及国庆日的照片，向儿童发问。

儿童最期待的是手工活动时间。教师会在课前将3D感谢卡的模板打印出来，模板上印有新加坡六个部队（陆军、海军、空军、国防数码防卫与情报军、警察，以及民防）的代表、家庭成员，以及包括鱼尾狮和滨海湾花园在内的著名地标。儿童可依照喜好将这些图案剪贴在卡片上并涂色，为父亲写上感谢话语。

育星幼儿园资深学前教师蔡雪丽（33岁）受访时说，这些材料能帮助教师更好地向儿童解释全面防卫的意义，以及如何在日常生活中加以运用。“我也会问学生看过父亲穿哪套制服，或者他们是否认识课上讨论的例子。”

曹安宜（右一）的父母曾带她乘搭新加坡摩天观景轮，因此她选择将这一地标贴在送给父亲的卡片上。（李冠卫摄）

六岁的曹安宜在课上为父亲制作感谢卡，选择贴上陆军部队人物，以及父母带她去过的滨海湾花园和新加坡摩天观景轮等。她说：“我的父亲之前在陆军当兵保护新加坡，我第一次做卡片给他，他应该会很开心。”

“每一次为国家服务的承诺和努力都值得”

曹安宜的父亲曹力冲（36岁，食品制造公司总监）完成两年的国民服役后，在陆军部队担任战备军人12年，职责包括确保樟宜机场和裕廊岛等关键地点的安全。他受访时说：“孩子们的每件作品都会被父母视为杰作。安宜对我保卫国家表示感谢，这让我觉得每一次为国家服务的承诺和努力都是值得的。”

战备军人协会营销战略与传播总监吴木宝受询时说，儿童接触互联网的年龄越来越小，“因此，开始向他们灌输正确的价值观、习惯，以及认识和学习应对不断演变的威胁，永远都不会太早”。

ASSETS总裁陆苏珊受访时提到，艺术创作课程有助于培养儿童的好奇心。

“课程让他们更好地了解国民服役，以及每个人如何发挥作用，使新加坡成为一个安全和平的地方，大家可安心在这里生活和成长。”