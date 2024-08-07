黄总理李资政发函祝贺 苏林任越共中央总书记

我国总理兼财政部长黄循财和国务资政李显龙发贺函，祝贺越南国家主席苏林出任越南共产党中央总书记，并期待新越关系日益增强，将两国关系提升为全面战略伙伴关系。

根据新加坡外交部星期三（8月7日）发布的文告，黄总理在贺函中说，新越两国有着良好的互惠关系，两国领导人经常在双边和多边场合接触，建立了深厚的政治和战略互信。

他指出，苏林多年来以各种身份大力支持新越关系。两国加深了政治、经济和人民之间的联系，在可再生能源、气候变化、网络安全、创新和数码经济等领域的合作，也取得了新的进展。

“在你的领导下，我相信我们两国之间的密切关系将继续加强，尤其是在我们提升双边关系至全面战略伙伴关系的过程中。”

李资政以人民行动党秘书长身份祝贺苏林。根据行动党总部发出的贺函，李资政说，苏林在越南社会经济发展翻开新篇章的关键时刻，接任越共中央总书记的职务。

他说：“作为越南的亲密朋友和长期合作伙伴，新加坡随时准备与越南合作，把握这个区域内的战略和经济机遇，包括可再生能源、可持续发展和数码化等新兴领域。”

李资政指出，两国可携手做的事情还有很多，尤其是在深化党与党之间的关系，以及在探讨提升双边关系至全面战略伙伴关系的讨论中。

在2011年出任越共总书记的阮富仲7月19日逝世。越共第13届中央委员会于上星期六（3日）召开全体会议，推举苏林担任中央委员会总书记。