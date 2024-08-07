陪买菜带去提钱 不孝子卷失智母逾4万元

不孝子！好赌无业汉欠债累累，向老父亲讨钱不果，竟在陪80岁失智母去买菜时，带她绕去银行取钱，卷走逾4万2000元，耗尽母亲的医药费，老父亲为此两度报警。

被判入狱13个月



被告周志达（37岁）面对六项控状，他星期二（8月6日）承认一项妨碍司法公正和两项偷窃罪名，被判入狱13个月。

案发时，被告是无业游民，也因赌博欠下许多债务，经常向84岁的退休父亲张口要钱，但一直被拒绝。

自2020年1月，被告的母亲（80岁）被诊断患失智症。被告常会陪母亲去买菜，但在2020年5月到6月间陪她去买菜时，至少八次带她去裕廊坊的银行分行取钱。

被告知道这个银行户头是父母联名拥有，也允许其中一人单方面取钱。被告明知母亲没有心智能力理解为何要帮他取钱，却从没通知父亲，母亲协助他取钱一事。

另外，被告也特别嘱咐母亲少量提款，避免父亲被银行通知有大笔款项被取出。被告通过这个方式，前后让母亲共取出3万8350元的存款。

被告把一部分现金收好，剩余的钱存入他的个人银行户头。

到了同年7月28日，父亲发现银行户头只剩下49元。根据父亲记忆，户头本应有超过3万6000元的存款，他因此报警处理。

被告随之在8月11日再次带母亲去取钱，当时他要求母亲取出4000元，钱到手后，他同样收起部分现金，余额存入个人户头。至于户头为何还有这笔钱，法庭文件并没有交代。

法庭文件没有说明该账户如何获得现金充值。

父亲在隔年1月18日被通知户头没有最低存款数额，于是再度报警，因他需要这笔钱支付妻子的医药费。

控方指被告母亲需要这笔钱治疗，但被告不仅利用母亲多次取钱，甚至几乎掏空存款，这无疑对脆弱和信任他的母亲非常残忍，而至今被告都未做出赔偿。

对此，被告在求情时无话可说。

被告申请延期服刑获得批准，将在8月12日开始服刑。（人名译音）

完整报道，请翻阅2024年8月7日的《新明日报》。