涉670万元加密货币骗局 中国男子监五年

男子设立公司，谎称买下中国云南加密货币挖矿公司，骗本地超过700名投资者投资670万元，公司首席科技官因参与这项“庞氏骗局”，赚取逾13万元酬劳，被判坐牢五年。

被告是来自中国的王兴鸿（40岁），他面对13项欺骗以及抵触付款服务法令（Payment Services Act）的控状。

案情显示，被告的同谋包括一名叫杨斌的男子。杨斌于2021年4月20日成立A&A Blockchain Innovation私人有限公司（简称A&A），是公司主席及负责人。

A&A在2021年5月20日至2022年2月15日间，向本地投资者推销一个加密货币挖矿计划。A&A谎称购入中国云南一间加密货币挖矿公司70%的股份，该公司拥有30万个加密货币挖矿机器。

A&A向投资者说，挖矿机器可挖掘比特币（Bitcoin）和乙太币（Ethereum）等加密货币，每天为投资者赚取0.5%的投资利润。

不过，这全都是幌子，A&A根本就没有购入任何加密货币挖矿机器或公司股份。整个投资计划实际上是“庞氏骗局”，A&A利用新投资者的投资款项，来支付“利润”给之前的投资者。

调查揭露，共有超过700名投资者上当，涉案金额高达670万元。

被告是杨斌请来的首席科技官，主要职务是为A&A设计挖矿应用程序，让投资者能时刻监督投资状况。

由于公司没有进行任何挖矿活动，被告只是与中国的系统经理接洽，在应用程序里伪造数据。

被告在接受调查时承认，自己赚取10万美金（约13万2559新元）酬劳。（人名译音）

完整报道，请翻阅2024年8月7日的《新明日报》。