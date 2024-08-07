全国学生中英文互译比赛开放报名 8月13日截止

无论是报刊读物，还是公共场所的标语，中英文翻译在本地随处可见。有些错误翻译引起热议，如将“派对”（party）译为“政党”。但也有一些地名的翻译蕴含丰富的历史和文化色彩，如牛车水（Chinatown）。

翻译所要求的“信、达、雅”原则和标准难以掌握，由新加坡中学华文教师会、学生报《逗号》、南华中学和推广华文学习委员会联办的全国学生中英文互译比赛，就考验学生在这方面的实力。

今年迈入第50届的翻译比赛将于8月23日在南华中学举行，目前已开放给各小学、中学和高中学府报名，报名截止日期为8月13日。

比赛分为高中、中学和小学组。高中组的每所学校最多可派四名学生参加；中学组和小学组的每所学校最多可派三名学生参加。试题分为中译英和英译中部分，除了翻译文章和段落，参赛者也须要将一些俗语、诗词、网络常用语、时事词汇等译为英文或华文。

走过半世纪，这个历史悠久的比赛吸引了不少精通双语双文化的学生参与。国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖和永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆等都曾在该赛事中斩获奖项。

支持本次比赛的全国翻译委员会今年成立10周年，致力于提高本地翻译水平、确保翻译内容的准确度。

有关报名的更多详情，可浏览新加坡中学华文教师会网站www.scta.org.sg。