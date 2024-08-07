骨痛热症病例高企 骗子冒充环境局发灭蚊传单骗个资

本地骨痛热症病例飙升，今年首七个月录得的病例总数已超越去年一整年的数量。有诈骗团伙趁乱作案，冒充国家环境局派发免费灭蚊灯传单，借此骗取个人资料。

环境局日前在脸书贴文说，当局再次接获通报，有居民表示收到兑换免费防骨痛热症灭蚊灯（dengue lamp）的传单。

这是继去年10月后，环境局再次就骨痛热症相关骗案作出澄清，指这些传单并非环境局发出。公众不应扫描传单上印的QR码，或点击任何网站链接，在接到这些来路不明或未经授权的传单或材料时，须时刻保持谨慎。

让公众扫QR码填个人信息

据社交媒体流传的照片，传单至少有三个版本，均以避免被蚊虫叮咬为题，并附上一个QR码让公众扫描后填资料领取灭蚊灯。其中一个QR码通向的网站，要求公众填写姓名、手机号码、生日年份和邮政编码等信息，借此兑换赠品。

环境局说，若想查询有关骨痛热症或其他环境类公共卫生课题的信息，公众应参考环境局网站或社交媒体等官方渠道。

截至7月底 骨痛热症病例逾万起

永续发展与环境部长傅海燕星期二（8月6日）在国会书面答复议员的口头询问时说，今年起骨痛热症的每周病例一直居高不下。截至7月底，已呈报的病例超过1万零400起，超越去年全年的9949起。

环境局网站的最新数据显示，从7月28日至8月3日的一周内，本地新增274起骨痛热症病例，比前一周减少37起。8月4日至6日则有69起病例。

傅海燕说，本地的埃及伊蚊（Aedes aegypti）数量依然很多，我国人口对所有四种骨痛热症血清型的群体免疫力较低，加之湿热天气影响，加速了伊蚊滋生和骨痛热症病毒增殖，传播风险仍在。

环境局正与伙伴机构和各市镇理事会合作，在骨痛热症病例集中区加强巡查、冲洗排水沟和进行化学处理，以消除潜在的伊蚊滋生处，抑制成蚊数量。当局也举办全国预防骨痛热症运动，并与基层组织、非政府组织和学校合作，宣导预防骨痛热症的信息。此外，环境局也在小贩中心和转换站等人流密集区安排义工，并与超市业者携手提高公众对骨痛热症的认识。

傅海燕指出，经过各方努力，今年第二季的骨痛热症病例环比减少20.8%，骨痛热症病例集中区也减少了16%。

环境局在全岛多处释放带有沃尔巴克氏菌（Wolbachia）的雄性伊蚊，已取得正面效果。据当局观察，释放这类雄蚊的六至12个月后，埃及伊蚊的数量减少了八至九成。今年3月起，环境局分阶段扩大释放范围，覆盖48万户家庭。