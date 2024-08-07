误导公众高价购买灭火器 28岁销售员判监两周

男子专挑不久前发生火患的组屋区上门推销灭火器，谎称受建屋发展局委托，并以法律规定每户人家必须拥有一个灭火器为由，误导公众购买灭火器。

一名女子信以为真，以优惠价购买价值约18元的灭火器。但在付款时，男子却多收她近160元。女子察觉被骗后报警，男子欺诈被控上庭。

被告蔡如周（28岁）面对两项欺诈罪，他星期二（8月6日）在国家法院承认其中一项，法官将另一项纳入考量后，判他坐牢两周。

被告在2020年是Fire Safety & Prevention（SG）公司的推销员，负责上门推销灭火器。被告每售出一支灭火器，可从中获取利润分成。公司的独资经营者是陈耀胜（Kelvin Tan，43岁）。

案情显示，被告在刚入行时，就被教导采用欺骗销售策略，来误导公众购买灭火器。

因此，被告锁定不久前发生火患的组屋区行骗。在上门推销灭火器时，被告自称受建屋局或民众俱乐部委托，并以法律规定每户组屋都需拥有灭火器为由，诱导对方购买灭火器。

谎称百盛卡持有者 可用优惠价购灭火器

被告也谎称，百盛卡（PAssion card）持有者可用17元9角的优惠价购买灭火器。

庭上揭露，2020年2月24日晚上9时，一名21岁女子因担心家中没有灭火器将违反建屋局规定，于是利用父亲的百盛卡购买灭火器，被告也要求女子用NETS付款。

不过，被告却收取女子179元而不是说好的17元9角。被告离开后，女子才察觉自己多付了钱，上网搜索时发现也有其他人受骗，于是报警。

据了解，新加坡消费者协会曾于2020年就Fire Safety & Prevention（SG）公司的不当行销手段，向消费者发出提醒，这家公司在2021年被新加坡竞争与消费者委员会入禀法院后，被令停止不公平的交易手法。

2023年7月，公司的独资经营者陈耀胜面对两项妨碍司法公正的控状，属下三名职员，25岁的陈伟良，27岁的蔡如周、28岁的洪世明曾因上门销售灭火器时，涉及不公平交易行为，被控欺诈罪名。陈耀胜的案件目前还在审理中。

这些不公平交易行为包括：向顾客谎称公司获得政府、新加坡民防部队或民众俱乐部批准售卖灭火器，或公司与这些政府机构有关联；他们同时误导顾客，让顾客以为政府通过了新法令，规定每户家庭都须拥有一台灭火器。

会计与企业管制局（ACRA）的资料显示，消费者协会针对Fire Safety & Prevention（SG）公司发出警告后的一个月，蔡如周于2020年4月独资注册成立了P.O.M Equipment公司。

受害者：母亲曾被骗买高价灭火器 今险再遭同一伙人欺诈

一名受害者黄兆先（教师，44岁）联络《联合早报》揭露，P.O.M Equipment公司职员在2023年1月到他的母亲家推销灭火器时，以黄母家中的灭火器到期该更换为由，开价320元。

这名职员后来推销另外一款保证10年不用更换的灭火器，要价790元。

黄兆先说：“我的母亲当时被说动，已经要掏钱付款了，幸亏被我的妻子及时阻止。”

黄兆先后来才发现，母亲从2017年就向上门推销的Fire Safety & Prevention（SG）公司，高价购买灭火器，分别在2017年和2020年以158元和179元购买了两支灭火器。

在2021年，黄母又以364元购买了两个灭火器，但这次收据单上公司名称是P.O.M Equipments。

消费者协会回复《联合早报》问询时说，从2020年1月到2023年10月为止，针对P.O.M Equipments的投诉共有38起。（人名译音）