马林百列群区免费巴士服务 获社理会一次性20万元资助

马林百列群区的免费短程巴士服务，一年需要约100万元来运营，其中20万元由东南社区发展理事会资助，这笔钱是政府提供给社理会的配对资金。政府强调，这些资金可用于支持民间自发组织，且有助于促进社区凝聚力的项目。

马林百列集选区、蒙巴登区和麦波申区（合称马林百列群区）的人民行动党议员，今年7月联手为区内居民推出七条免费短程巴士服务，以改善各分区的公交接驳问题。不过，由于这项服务只限马林百列群区居民使用，且巴士外观还印上六名执政党议员的漫画肖像，令外界揣测这是在为来临全国大选铺路。

在星期三（8月7日）的国会上，国会反对党领袖、工人党阿裕尼集选区议员毕丹星，以及新加坡前进党非选区议员潘群勤等四名反对党议员，针对这项巴士服务共提出六道问题。它们主要围绕服务所需经费、经费来源和使用情况等。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉答复时说，这项为期一年的巴士服务试点计划，总营运费用约为100万元，涵盖七条短程巴士路线，各服务一个分区。这意味着每条路线的营运成本约15万元。

他说，东南社理会共投入20万元的一次性种子基金，来支持这项计划。这笔钱是政府为每个社理会提供的配对资金。目前，社理会每筹到一元，可获政府三元的配对资助，每年资助顶限为4000万元，用于支持社区计划。

陈圣辉指出，免费巴士服务计划所需的其他经费来自东南社理会以及马林百列群区的个别基层组织筹集的捐款。

本地的五个社理会是人民协会属下单位，人协是隶属文社青部的法定机构。

超过1万人登记使用 年长者占逾四成

过去三周，每周有约1000名居民使用这项巴士服务。至今，超过1万人登记使用巴士，逾四成是65岁及以上年长者。陈圣辉说，这个试点计划刚开始，东南社理会将在一年后评估成效，包括使用率和财务上是否可持续。

他指出，由于社理会的资助是一次性的，马林百列群区的基层组织须自行筹集资金，或调整融资模式来确保服务得以持续。“其他社理会将先研究这个试点的经验和成果，再考虑展开类似计划。”

虽然过去也曾有社区推出类似服务，但因使用率低或财务问题而终止，陈圣辉说，马林百列群区有较多年长居民，他们反映要步行到区内的交通、医疗场所等设施较吃力。这个群区也有较多旧组屋区，道路狭隘，公共巴士较难川行。

他也强调，人协曾咨询过陆路交通管理局，确保短程服务不影响公共巴士服务。短程巴士服务只在平日上午10时至下午4时的非繁忙时段运作。

也是工人党秘书长的毕丹星追问，汤申—东海岸线第四阶段的地铁站才通车不久，马林百列群区就宣布推出新短程巴士服务，这会否影响政府今后为了避免巴士与地铁服务重叠而调整巴士路线的做法。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达回应毕丹星说，马林百列群区的巴士服务属社区试点计划，不属于公共交通网络的一部分，当局会继续按计划进行巴士路线的整合工作。

反对党议员质疑巴士肖像 唐振辉：与基层活动相似

前进党非选区议员梁文辉和工人党阿裕尼集选区议员严燕松，也分别在星期二（6日）和星期三，以书面和口头询问方式，对巴士外观的议员肖像提问。

文社青部长兼律政部第二部长唐振辉星期二书面答复梁文辉时说，巴士印有马林百列地标和马林百列基层组织顾问的肖像，“这些都是居民所能认出和熟悉的”。他说，这与其他基层活动把相关基层组织顾问的图像，展示在横幅上的做法没什么不同。至于印制肖像的费用，唐振辉说，费用计入巴士服务的整体合同，因此具体的印制费用不明。

唐振辉是马林百列集选区的基层组织顾问，也是推出短程巴士服务的马林百列群区议员之一。

有关这项巴士服务的国会问答历时约20分钟。毕丹星在口头询问时间结束时，要求延长时间，让议员继续发问，但被主持议事的副议长迪舒沙拒绝。