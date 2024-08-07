性侵了受雇照顾的弱智男 女佣入狱八年10个月

受聘照顾55岁弱智男子，女佣违背雇主信任，试图逼迫弱智男子与她发生性行为，直播过程给男友看，并警告弱智男子不得张扬。

一名匿名者后来用该视频威胁弱智男子的家人，要求让女佣回国，女佣的恶行才被揭发。家人事后报警处理，女佣因此被控上法庭，并在认罪后被判坐牢八年又10个月。

29岁的印度尼西亚籍女佣总共面对三项性侵和两项偷拍罪，她承认其中一项罪名，法官将其余罪行纳入考量后，于星期三（8月7日）在国家法院作出上述判决。

目前57岁的受害人是被告雇主的家人。被告在2021年3月开始工作，负责照顾受害人，以及受害人行动不便的妹妹（53岁）。为了保护受害人，法庭谕令媒体不得报道任何会泄露受害人身份的资料，其中包括被告的名字。

女佣犯案时直播过程给男友 画面被录制

案情显示，被告在2022年7月左右走到受害人身旁，将其裤子拉下后为他口交，过后示意他安静，把他带进厕所。

在厕所里，被告试图与受害人发生性行为但不果，要对方为她口交也被拒，但被告还是不顾受害人反对，继续对他作出猥亵行为，还警告受害人不准把事情说出去。

在犯案的过程中，被告甚至将过程直播给男友，画面被录了下来。

女佣男友威胁散播视频 要受害人家人安排女佣回国

根据法庭资料，受害人的家人在2023年1月收到匿名者发来的三段视频，其中两段的内容是被告性侵受害人的过程。

匿名者当时用视频威胁受害人的家人，要他们安排被告回国，否则他将散播视频。

被告的雇用合约要到2023年6月才到期，她在质问下承认性侵受害人。受害人的家人过后报警。

庭上透露，被告事发时是知道受害人有智力障碍，无法保护自己免受虐待。

被告在接受调查时承认，发视频的匿名者是自己的男友，她是因为受逼于男友，怕惹怒对方才会犯罪。

控方指出，被告滥用自己作为受害人看护者的职责，也滥用受害人家人对她的信任，犯案后还警告受害人保密。

受害人有智力障碍，根本无法理解或表达自己被侵犯，被告的罪行因此难以被发现，控方因此要求法官判被告坐牢至少八年又六个月，以起阻吓作用。

被告没有聘请代表律师，她自我求情时表示承认过错，如今后悔不已，承诺不会再犯，恳求法官从轻发落。