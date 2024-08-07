涉虚假申报工作证件和非法就业 27人被人力部逮捕

为外籍女佣申请到工作证件后，任由她们在外自行找工作，14人因涉嫌教唆外籍女佣在申请工作证件时作出虚假声明，连同13名涉嫌非法就业的外籍女佣一起被捕。

人力部星期三（8月7日）发文告说，当局在7月30日展开执法，突击了17个住所，逮捕13名非法就业的外籍女佣。调查显示，这些外籍女佣在未持合法工作证件的情况下，涉嫌为其他雇主从事家庭清洁工。他们也因没有住在雇主家而违反了雇佣条例。

另外14人涉嫌在为这些外籍女佣申请工作证件时作出虚假声明，帮这些外籍女佣取得工作证件而被人力部逮捕。调查显示，这14人在为女佣申请工作证件后便任由女佣自己在外找工作。

人力部正对被捕27人展开调查

人力部正在对被捕的27人展开进一步调查。

人力部答复《联合早报》询问时说，除外籍女佣以外的14名被捕者当中有13名雇主，另一人则参与了工作证件的申请。

为检测和识别可疑的工作证件申请，当局已加大审查力度，如审批后二次核查，采取数据分析等措施。

人力部外籍劳工管理监察处长郭世伟说，当局严正看待虚假申报工作证件和非法就业等行为，针对肆意违反工作证件条件的违法者，当局将继续加强执法力度，采取严厉处罚措施。

人力部提醒，所有雇主和工作证件申请人在提交工作证件申请时，必须作出准确、完整和真实的声明。雇主只能雇用持有合法工作证件的外籍员工。

根据雇佣外来人力法令，在不持有合法证件的情况下就业的外国人，可被判处最高2万元罚款，最长两年监禁或两者兼施。如果罪名成立，外籍劳工可被永久禁止来新加坡工作。

在工作证件申请中作虚假声明的个人可被判处不超过2万元罚款，或不超过两年监禁，或两者兼施。若被定罪，违规雇主的工作证件特权将被暂停，被禁止雇用外籍员工。

违规的工作证件申请人也可能被提控，并永久禁止在新加坡工作。

公众若察觉有可疑雇佣行为，可拨电6438 5122或电邮mom_fmmd@mom.gov.sg向人力部通报，提供资料者的身份和所提供资料将保密。