食品局拨款2570万元 助42家业者提高生产效率

截至2024年4月底，新加坡食品局已向40多家农业食品业者拨款超过2500万元，协助他们采用新技术提高能源效率和生产力，以加强应对气候变化和粮食保障的韧性。

永续发展与环境部兼人力部高级政务部长许宝琨医生星期三（8月7日）在议员杨益财（拉丁马士区）口头询问时，提供以上数据。

食品局2021年设立6000万元的农业食品业转型基金（Agri-Food Cluster Transformation Fund，简称ACT）。许宝琨说，截至4月30日，食品局已从基金拨出2570万元，资助42家业者的68个项目。

ACT基金的申请截止日期是2025年12月31日。许宝琨说，目前仍有资金可供业者申请。当局也通过能源效率计划加强ACT基金，协助业者进行能源审计，评估操作、设备和流程，以及识别和采用更节能的措施。

他说，这些措施可降低业者的一些运营成本，例如采用太阳能电池板以获得可再生能源。

本土农产品或可分销给小贩中心

许宝琨也提到，新加坡鲜农总会（Singapore Agro-Food Enterprises Federation，简称SAFEF）将探讨把本土农产品分销给小贩中心的可能。

他说，许多小贩和特定农产品供应商已建立长期合作关系，因此不容易在短时间内改变情况。不过，若有特定地区的小贩愿意联合进行集体采购，鲜农总会愿意合作，并讨论长期合同模式，以确保供应的稳定和质量。

对于近期本地高科技农场接连停业或缩小规模，许宝琨回应说，这些都是个别业者的商业决策，就如任何新兴行业一样，本地的农业食品业也需要时间成长，并证明自己的商业模式可行。

他强调，我国要在2030年生产足够农产品满足国内三成营养需求的愿景，目前已取得一些进展。

例如，本地生产的鸡蛋从2019年占鸡蛋消费量的26%，增加到现在的30%以上；本地豆芽的产量也占消费量一半以上。

“进展预料不会均衡，一些农产品发展较快，更接近我们的愿景，另一些则需要大家继续努力。”