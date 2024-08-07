隐瞒大学时抄袭论文 女律师被撤销执业资格

一名女律师申请执业时，隐瞒自己曾因抄袭而被校方处罚，但在她宣誓成为律师一个月后就东窗事发。三司特别庭星期二（8月6日）批准总检察署的申请，撤销女律师的执业资格。

三司也谕令女子潘吉尔（译音，Jill Phua）必须在至少两年半后才重新申请当律师，并利用这段时间好好反省和改过自新。

潘吉尔毕业于新加坡管理大学杨邦孝法学院，并且在2023年7月宣誓成为律师。不过，总检察署同年8月接到情报，得知原来潘吉尔曾在大学研究论文中抄袭其他同学的文章，但她没有在申请律师执业资格的宣誓书中披露此事。

总检察署于是向三司特别庭申请撤销潘吉尔的执业资格，以大法官梅达顺为首的三司星期二审理这项申请。

根据总检察署的书面陈词，潘吉尔于2020年在她所提交的一篇研究论文中，被发现部分内容有抄袭问题，她当时是法学院二年级的学生。

校方调查后发现，文章中有好几个段落是抄袭另一名学生的论文，而潘吉尔的抄袭行为违反了大学要求学生遵守的学术操守准则。校方考虑后决定对潘吉尔做出处分，就相关论文给她零分。

两年多后，潘吉尔顺利毕业并提交她的律师执业资格申请书。申请人必须做出声明，披露自己是否有任何可能影响执业资格的行为，但潘吉尔对于论文抄袭一事只字不提。法庭在被潘吉尔误导的情况下，批准了她的执业申请。

总检察署：人品尤其诚信有严重问题 不适合当律师

总检察署认为，潘吉尔选择以自己的利益为优先考量，没有在申请过程中披露抄袭事件，反映了她在人品尤其诚信方面有严重问题，不适合当律师。在总检察署看来，潘吉尔必须花时间好好反省和改造自己。

潘吉尔在提交给三司的宣誓书中，坦言对自己的行为感到非常后悔与惭愧。她说：“我正在对这起事件进行反省，并且会在未来的日子里继续这么做。”

代表潘吉尔的萨斯纳登律师告诉三司，他在接触潘吉尔的过程中看到她对自己的过错感到极度愧疚，潘吉尔目前也处于非常艰难的时期，在失去律师工作后，她当咖啡师赚钱养活自己。

三司考虑后批准总检察署的申请，撤销潘吉尔的律师资格，同时谕令她必须在至少两年半后，才能重新申请当律师。

另一女律师同样未披露抄袭行为 执业资格遭撤销

今年3月，另一名女律师莎习拉（Shahira Banu）同样在没有披露抄袭行为的情况下就申请成为律师，总检察署也向法庭申请撤销她的执业资格并获得三司批准。

由于莎习拉在抄袭事件被总检察署发现后，仍试图为行为辩解，声称新加坡法律教育学院网站没清楚说明必须披露考试抄袭行为，反映她对犯下的错误没有悔意。三司决定谕令莎习拉在未来四年内不准重新申请执业。