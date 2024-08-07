全球大宕机事件后 数码部设工作小组提高系统韧性

网络安全公司CrowdStrike软件更新引发全球大范围宕机，但目前尚未完全确定引发上月如此严重的中断事故的原因。数码发展及新闻部已成立内部小组，以从事件中进一步学习，强化新加坡应对类似信息技术系统中断情况的能力。

CrowdStrike的软件更新有缺陷，导致微软Windows操作系统受影响，7月19日在全球引发大范围宕机。距离事件发生至今，已超过两周。

数码发展及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期三（8月7日）在国会答复数名议员的相关询问时说，信息技术系统可能时不时会出现故障和中断，但目前尚未完全确定是什么导致一次相对常规的软件更新，在全球范围造成如此严重的中断。

杨莉明说：“我的部门已经成立了一个内部工作小组，与相关合作伙伴接触，以深入了解此次事件，并评估是否须采取进一步措施，来提高当新加坡发生这类中断事故时的韧性。”

本地政府服务与多数必要服务 不受大宕机影响

本地的政府服务与多数必要服务，并不受大宕机影响。杨莉明说，一些采用CrowdStrike预防网络攻击产品Falcon的企业受到了影响，但大多数情况下只波及内部员工。至于机场的登机手续、停车场闸门开关等服务受影响的情况则占少数。

杨莉明指出，政府将评估风险并采取相应措施，以确保关键系统和必要服务具备韧性。

与此同时，她也鼓励企业进行自身风险管理评估，并制定适当的业务持续计划（business continuity plan），确保系统中断时业务仍能继续运行。

她重申，为支持企业数码化，数码部提供不同资源和经济援助。虽然这些措施不一定针对类似CrowdStrike造成的故障，但能协助企业避免事故，并在面对中断时，更迅速复原。