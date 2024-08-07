中学生应用平台Mobile Guardian遭入侵 云端储存信息已恢复

中学生应用平台Mobile Guardian遭入侵后，教育部与学校紧密合作，受影响设备的云端备份信息目前已全部恢复。学生可自行或通过技术人员恢复资料。

Mobile Guardian是一个安装在学生个人学习电子配备的管理应用，可让家长管理设备的使用。这个平台在上星期天（8月4日）遭受全球范围的网络入侵，本地26所中学的1万多名学生受影响，储存在平板和笔记型电脑的学习资料遭远程删除。教育部随后将这款应用从所有学生的个人学习电子配备中移除。

教育部：优先恢复参加全国考试学生设备

教育部发言人星期三（7日）说，当局与学校密切合作，优先恢复将在今年参加全国考试的学生的设备。教育部也增派资讯科技工程师到学校，帮助受影响的学生恢复设备正常使用。当局预计在下周末前，能完成修复其余受影响的设备。

目前所有云端备份的信息已经完全恢复，学生可自行或通过技术人员恢复资料。但有一小部分在本地储存的信息由于没有备份，因此无法恢复。

教育部发言人说：“我们正在与学校合作，为这些学生提供额外的支持，包括为他们提供打印版资料，并且鼓励学生向受影响的同学分享他们的笔记。”

南华中学校长周景文接受《联合早报》采访时说，部分学生在电子设备的网络连接、读取笔记和资料等方面遇到问题，学校在收到反馈后，星期一（5日）开始统计有多少学生受到影响，并安排技术部门人员为学生解决问题和备份平板电脑上的资料。

周景文说，学校约三分之一学生的设备受影响，大概有400多人，其中90多人是中四学生。学校安排学生以班级为单位，对设备进行修复和备份，并且优先恢复中四学生的设备资料，让他们可以在国庆日长周末复习备考。

他说：“平板设备是学生重要的学习伙伴，不仅是课堂笔记，里面还有他们的学习资料、小组作业等。虽然这是一个科技的问题，但是也不能低估对学生情绪上的影响，因为这些资料是他们几年来积累的成果。”

学生团结互助 共享学习资料

周景文说，这件事让学生意识到备份资料的重要。同时，他很高兴看到学生之间相互扶持，主动安抚受影响同学，并且相互分享笔记和学习资料，一起积极备考。

教育部发言人也说，学生在这次事故中表现得非常团结，不仅为受影响的同学提供支持，也积极分享笔记，为同学提供实际的帮助。

南华中学中四生于博源（16岁）和温家萱（15岁）说，事故发生后，同学们纷纷主动分享笔记，并且提出可以把资料打印出来，或者上传到其他设备可以查看的谷歌云端硬盘。一些同学也通过视频通话的方式与受影响的同学一起复习和线上讨论。