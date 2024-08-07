中国联通与星和推出跨境手机卡 便利新中人员往来

中国电信公司中国联通与我国星和电信合作，推出新加坡与中国跨境手机卡服务。用户只须办理一张电话卡，就可同时拥有新中两地的手机号码，并在本地、中国大陆和香港使用数据、语音和短信服务。

中国联通新加坡公司星期三（8月7日）正式推出与星和合作的“CUniq SG”跨境移动通信产品。

这项产品提供四种不同规格的套餐，月费从10元9角至39元9角不等，包含30GB至300GB的流动数据量。

每个套餐都包含可在中国大陆和香港漫游使用的流动数据，本地流量则可免费滚存。此外，每个套餐也包括可在马来西亚、印度尼西亚，以及泰国漫游使用的1GB流量。用户也能以每月5元1角，开通“一卡两号”服务。

中国联通新加坡公司总经理韩星说，随着新中两国商贸和民间交流持续增长，希望能通过这项新产品，帮助经常往来于新加坡和中国的商人、留学生和旅客等，解决需要频繁更换手机卡，或支付高额的数据漫游费用等切实痛点。

星和消费业务部负责人布斯（Johan Buse）受访时说，很高兴能与中国联通合作，为双方用户提供更多选择，并为有跨境电话卡需求的用户，提供创新解决方案。

在此次进军本地和东南亚市场前，中国联通已先后在香港、欧洲、美国，以及日本推出CUniq的“一卡两号”服务。在本地，中国移动和新电信则已合作设立CMLink，提供类似的跨境一卡多号服务。

共有150多名在新中资企业和新加坡工商界的代表出席星期三的产品发布会。新加坡中华总商会会长高泉庆、通商中国总裁何致轩，以及中国驻新加坡大使馆经济商务处参赞康伊明等也出席活动。