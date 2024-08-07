蔡厝港清心园骨灰土转移前 将“休息”三个月

蔡厝港清心园展开骨灰土转移工程，国家环境局在骨灰撒土通道全满并暂时关闭后，推出三个月的休息期，之后才转移骨灰土。骨灰转移工程期间，也会确保至少一半的通道能继续使用，并在未来开发新通道。

永续发展与环境部长傅海燕星期三（8月7日）书面答复宏茂桥集选区议员颜添宝的提问时，说明了蔡厝港清心园（Garden of Peace）骨灰土转移工程的最新进展。

傅海燕说，推出三个月休息期的措施，旨在给家属提供保障，确保逝者的骨灰撒放后，骨灰土不会过早转移。在休息期和转移工程期间，当局会确保四条骨灰撒土通道当中，有至少两条通道能够继续使用。

环境局未来将开发更多骨灰撒土通道，并审查清心园的通道设计，以提供更多的通道容量，减少骨灰转移工程的频率。

由环境局管理的清心园2021年5月启用，是本地首个骨灰撒土（Inland Ash Scattering）设施，并采用开放式概念，辟出四条小径作为行人道和撒骨灰处。由于撒骨灰通道容量有限，从今年6月起，环境局把四条撒骨灰通道的骨灰土转移到园内的指定地点，以便这些通道可以再次供公众撒骨灰。转移地点靠近清心园南门和坟场南18街。

华世彬（58岁，纹眉师）受访说，父亲于今年4月逝世，一家人选择了清心园的撒骨灰入土服务。他支持当局开发更多小径以满足家属撒骨灰的需求，尤其是考虑到新加坡人口老龄化，这类需求只会增加。对于清心园进行骨灰土转移，华世彬感到失望，因为他认为逝者应该安息入土，不应受到打扰。

77岁的父亲在今年3月因肺衰竭离世，林明丽（42岁）和家人使用清心园的撒骨灰入土服务。她可以接受当局对骨灰转移工程的一切安排，希望当局在转移工程完毕后可以通知逝者亲属，让她知道何时可以到新迁移地点悼念父亲。