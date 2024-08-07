配额增加 拥车证成价不减反增创2月来新高

拥车证配额增加，拥车证成价却不减反增。三大汽车组别的拥车证成价在最新一轮拥车证公开投标活动全面上扬，创2月以来新高。

8月第一轮拥车证公开投标活动星期三（8月7日）下午结束，应对大众市场需求的中小型汽车组（A组）成价上涨2390元（2.60％），报9万4289元。

A组成价上一次高于这个价位是在去年11月的第一轮拥车证公开投标活动，当时报9万5689元。

大型及豪华车组（B组）成价上涨6101元（6.10％），报10万6101元。一般用于注册B组汽车的公开组（E组）也涨4898元（4.88％），报10万5239元。

B组和E组上一次超越这个成价，是在今年1月第二轮拥车证公开投标活动，当时分别报11万2000元和10万9004元。

货车和巴士组（C组）增加499元（0.71％），报7万1100元。

电单车组（D组）上升512元（5.63％），报9601元。

豪华电动车品牌极星和跑车品牌路特斯汽车代理商Wearnes Automotive董事经理孙光英接受《联合早报》访问时说，这一轮的投标活动与7月第二次的投标活动隔了三个星期，让车商有多一周的时间累积订单。加上不少品牌近期推出新车款，这些都带动了需求，加剧竞标拥车证的压力。

她也提到，在上一轮的投标活动中，车商都在等8月至10月的拥车证配额消息，因此竞标时相当克制。如今知道这一季的配额和上一季大致一样，也恢复一般竞标作业。

分析：配额未大增 成价料不会波动太大

问及E组成价为何也创近几个月的高点，孙光英说：“B组和E组配额要是加起来，总数和过去三个月不相上下。配额没有大增，也意味着拥车证成价接下来应该不会出现很大的波动，因此现在进场竞标一些E组拥车证做备用也无妨。这些都会影响最终成价。”

陆路交通管理局7月23日公布，今年8月至10月可供投标的拥车证配额共计1万5283张，比上一轮增加1.2％。A组配额增加1.5％，共5864张；B组增加0.9％，共3980张；E组减少1.2％，共1035张。

新加坡车业公会会长梁添丁说，平行进口商在半年多前订购的车辆如今陆续抵达新加坡，车商因此得进场竞标拥车证来注册车辆。“一般消费者买车换车的同时，汽车租赁业者也在买车换车，进而影响需求和成价涨幅。”