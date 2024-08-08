产权组织新条约可保护中医业者权益

张俊

更新 /
更新 / 2024年8月9日 8:24 AM
发布 /
发布 / 2024年8月8日 10:57 PM
本地中医、法律专家认为，世界知识产权组织新条约可以极大地增强对新加坡多元文化遗产的保护和重视，这点对于中医业者尤为突出。（档案照片）
本地中医、法律专家认为，世界知识产权组织新条约可以极大地增强对新加坡多元文化遗产的保护和重视，这点对于中医业者尤为突出。（档案照片）

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把脉、针灸、开方——新加坡中华医学会会长许振益博士几乎每天要为10多名病患诊治各类疾病，尽管诊所各类药剂齐全，但他担心一些祖传秘方会逐渐失传。

“华佗是家喻户晓的古代外科医师，他在公元二世纪所创制的麻醉药失传，始终是中医界的一项憾事；同样，新加坡虎标万金油和斧标驱风油等药的成分，也仅仅在家族内相传。”

许振益博士从事中医治疗数十年，目前是专科中医院的主治医师。他最近接受《联合早报》访问时，谈到新加坡有约120种本地生草药，包括清热解毒的水龟草；能改善肝功能以及抗肿瘤的黑面将军。

“这些草药的疗效普遍通过口传，若将来能通过临床科学研究，利用本地中草药配制成中成药粉剂、膏剂或水剂，就可以申請专利，达到传承中药的目的。”

本地专利申请数量 增至2022年1万4653件

新加坡知识产权局（IPOS）受询时说，本地专利申请数量从2018年的1万1845件，增长到2022年的1万4653件。尽管IPOS没有对中医相关专利的专门数量统计，但明确表示，虎标万金油和斧标驱风油至今未在本地申请专利。

许医生对通过申请草药疗效专利来达到传承中药愿景的构想，随着最近一项国际知识产权条约的签订，有望成为现实。

今年5月24日，联合国属下世界知识产权组织（WIPO）193个成员国经过25年的多边谈判，批准了一部保护涉及草药、农作物、动物品种等遗传资源，以及相关传统知识的新条约，并首次纳入专为土著人民和当地社区制定的条款。条约一旦在15个缔约方生效，将在国际法中为基于遗传资源以及相关传统知识发明的专利申请人，规定新的公开要求。

产权组织总干事邓鸿森日前接受《联合早报》等媒体采访时指出，新加坡不仅在这部条约的谈判过程中，扮演了重要桥梁作用，而且对于条约的实施也可能会起到示范作用。

联合国属下世界知识产权组织总干事邓鸿森接受《联合早报》等媒体采访时指出，新加坡有望在落实产权组织新协约方面，起国际示范作用。（世界知识产权组织提供）

“追根溯源，许多新加坡人来自印度、中国、印度尼西亚，以及马来西亚等拥有几千年文明的国度，这些地方拥有丰富的历史文化遗产。”

邓鸿森曾任新加坡知识产权局局长，也是第一名出任产权组织总干事的新加坡人。他解释，根据新条约的规定，专利申请者倘若在申请过程中故意隐瞒遗传资源、传统知识的来源地，结果可能会十分严重，申请的最终成败取决于不同国家的相关法律规定，国际上也曾出现过涉及生物剽窃（biopiracy）的法律事件。

1999年，非政府组织国际农药行动网络联盟（Pesticide Action Network）曾在印尼发起了一场反对日本化妆品公司资生堂集团（Shiseido）的运动。当时，资生堂将多种印尼独有的传统草本植物和香料，及它们所含的抗衰老、护发成分申请专利，并制成化妆品。据欧洲非政府组织GRAIN，资生堂最后迫于压力撤销了原来的专利申请。

尊重历史遗产及崇尚科技创新之间 我国有望再搭桥梁

对于新加坡来说，他认为，尽管没有发生过涉及新条约的法律案件，但新加坡凭借在创新领域的重要地位，以及来自不同文明古国的大量移民，有望能在尊重历史遗产和崇尚科技创新之间，再搭起一座桥梁。

NLC Law Asia LLC副董事瑞茲瓦娜（Rezvana Fairouse）律师受访时也指出，产权组织新条约中关于认可和保护遗传资源与传统知识的条款，可以极大地增强对新加坡多元文化遗产的保护和重视，这点对于中医业者尤为突出。“中医业者主要依靠遗传资源中的传统知识，新条约可能会让他们受益。”

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