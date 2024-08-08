产权组织新条约可保护中医业者权益

把脉、针灸、开方——新加坡中华医学会会长许振益博士几乎每天要为10多名病患诊治各类疾病，尽管诊所各类药剂齐全，但他担心一些祖传秘方会逐渐失传。

“华佗是家喻户晓的古代外科医师，他在公元二世纪所创制的麻醉药失传，始终是中医界的一项憾事；同样，新加坡虎标万金油和斧标驱风油等药的成分，也仅仅在家族内相传。”

许振益博士从事中医治疗数十年，目前是专科中医院的主治医师。他最近接受《联合早报》访问时，谈到新加坡有约120种本地生草药，包括清热解毒的水龟草；能改善肝功能以及抗肿瘤的黑面将军。

“这些草药的疗效普遍通过口传，若将来能通过临床科学研究，利用本地中草药配制成中成药粉剂、膏剂或水剂，就可以申請专利，达到传承中药的目的。”

本地专利申请数量 增至2022年1万4653件

新加坡知识产权局（IPOS）受询时说，本地专利申请数量从2018年的1万1845件，增长到2022年的1万4653件。尽管IPOS没有对中医相关专利的专门数量统计，但明确表示，虎标万金油和斧标驱风油至今未在本地申请专利。

许医生对通过申请草药疗效专利来达到传承中药愿景的构想，随着最近一项国际知识产权条约的签订，有望成为现实。

今年5月24日，联合国属下世界知识产权组织（WIPO）193个成员国经过25年的多边谈判，批准了一部保护涉及草药、农作物、动物品种等遗传资源，以及相关传统知识的新条约，并首次纳入专为土著人民和当地社区制定的条款。条约一旦在15个缔约方生效，将在国际法中为基于遗传资源以及相关传统知识发明的专利申请人，规定新的公开要求。

产权组织总干事邓鸿森日前接受《联合早报》等媒体采访时指出，新加坡不仅在这部条约的谈判过程中，扮演了重要桥梁作用，而且对于条约的实施也可能会起到示范作用。

联合国属下世界知识产权组织总干事邓鸿森接受《联合早报》等媒体采访时指出，新加坡有望在落实产权组织新协约方面，起国际示范作用。（世界知识产权组织提供）

“追根溯源，许多新加坡人来自印度、中国、印度尼西亚，以及马来西亚等拥有几千年文明的国度，这些地方拥有丰富的历史文化遗产。”

邓鸿森曾任新加坡知识产权局局长，也是第一名出任产权组织总干事的新加坡人。他解释，根据新条约的规定，专利申请者倘若在申请过程中故意隐瞒遗传资源、传统知识的来源地，结果可能会十分严重，申请的最终成败取决于不同国家的相关法律规定，国际上也曾出现过涉及生物剽窃（biopiracy）的法律事件。

1999年，非政府组织国际农药行动网络联盟（Pesticide Action Network）曾在印尼发起了一场反对日本化妆品公司资生堂集团（Shiseido）的运动。当时，资生堂将多种印尼独有的传统草本植物和香料，及它们所含的抗衰老、护发成分申请专利，并制成化妆品。据欧洲非政府组织GRAIN，资生堂最后迫于压力撤销了原来的专利申请。

尊重历史遗产及崇尚科技创新之间 我国有望再搭桥梁

对于新加坡来说，他认为，尽管没有发生过涉及新条约的法律案件，但新加坡凭借在创新领域的重要地位，以及来自不同文明古国的大量移民，有望能在尊重历史遗产和崇尚科技创新之间，再搭起一座桥梁。

NLC Law Asia LLC副董事瑞茲瓦娜（Rezvana Fairouse）律师受访时也指出，产权组织新条约中关于认可和保护遗传资源与传统知识的条款，可以极大地增强对新加坡多元文化遗产的保护和重视，这点对于中医业者尤为突出。“中医业者主要依靠遗传资源中的传统知识，新条约可能会让他们受益。”