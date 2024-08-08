我国将探讨沙都姆岛海上再生能源发展 预计第四季开展

我国预计在今年第四季开展研究，探讨在南端沙都姆岛（Pulau Satumu）周围发展海上浮动太阳能板和潮汐能农场的可行性，进而通过再生能源支持海事领域去碳化。

新加坡海事及港务管理局答复《联合早报》询问时说，当局已确认沙都姆岛附近约30公顷的近海区域，适合研究是否可大规模生产太阳能和潮汐能等再生能源。

沙都姆岛的面积约1.3公顷，是莱佛士灯塔的所在地。

莱佛士灯塔位于我国领土南端的沙都姆岛，去年在一项价值验证项目中，曾使用动能水力为岛上宿舍等灯塔运作以外的设施供电。图摄于2022年。（档案照片）

海事局上个月通过政府电子商务网站GeBIZ招标，为发展海上浮动太阳能板和潮汐能农场，寻找可以进行相关概念设计、可行性研究，以及环境影响评估的专业顾问。

部署海面太阳能板和水下潮汐涡轮机，都在研究的评估范围里。海事局说，有关研究将决定农场的概念设计，以及能源生产潜力。

根据招标文件的内容，概念设计应包括所有必要的基础设施和措施，以最大限度地生产所有可行的再生能源种类，并支持能源的采用。

如果无法完全避免对环境、航行安全和其他利益相关者的影响，研究须就此制定缓解措施。

海事局去年曾与海事能源业者Bluenergy Solutions合作，在沙都姆岛周围展开价值验证项目，部署潮水能源涡轮机，以利用动能水力为支持莱佛士灯塔的设施供电，替代柴油运输。当时涡轮机附近并没有发现有水底海事文物或珊瑚礁。

海事局说，从这个项目中获得的见解，将有助于此次的可行性研究。

专家：潮汐流强阳光充足 沙都姆岛地点理想

领导风能和海洋能研究的南洋理工大学能源研究院项目总监斯里坎特（Srikanth Narasimalu）博士受访时说，沙都姆岛周围潮汐流强劲且阳光充足，是潮汐能和太阳能发电的理想地点。如果建成，这将是我国首个海上浮动太阳能和潮汐能农场。

斯里坎特提到，农场可以通过在多功能海事结构中融入再生能源系统，平衡绿色能源和海事作业需求。

根据招标文件，专业顾问应评估至少两个当局提出的概念，其中一个是要建造多功能防波堤结构，可用于能源储存设施、停泊海港船只，以及流动海洋充电站的停泊设施。在防波堤后方的受保护水域内，可开发浮动再生能源农场。

斯里坎特认为，这个概念能优化空间并降低基础设施成本。此外，气候变化引发的海平面上升和阵风增加等现象可能对再生能源系统造成影响，因此概念设计应纳入应对措施，例如可调节的浮动平台和耐腐蚀材料。

新加坡国立大学属下的新加坡太阳能研究院副总裁雷拓（Thomas Reindl）博士则提到，沙都姆岛远离主要航运路线，还有可以采用再生能源的莱佛士灯塔，因此适合测试新兴海洋能源技术。

除了太阳能和潮汐能，雷拓说，南部岛屿有一些海风，因此也可能生产风能。如果产量小，可为莱佛士灯塔供电；如果产量较大，经由海底电缆输电给毛广岛或裕廊岛等工业岛屿或许在经济上可行。

另一种方案是作为船舶充电站，船只本身还能充当移动储能系统。

海上结构或影响珊瑚礁 专家：须保持安全距离

沙都姆岛海岸线受岸礁环绕，新加坡国立大学李光前自然历史博物馆副馆长黄丹威副教授说，根据他们的研究，这是我国已知最丰富多样的珊瑚礁之一，当中包括在其他珊瑚礁地点较少见的轴孔珊瑚属（Acropora）珊瑚。

黄丹威说，与东南亚和东北亚的珊瑚礁相比，沙都姆岛珊瑚覆盖率也远高于平均。

他提到，海面上的结构可能减少光线并影响珊瑚礁的健康和生物多样性，距离过近的设备还可能造成噪音污染，或损坏珊瑚和其他生物。环境评估应特别注意农场位置，确保与天然珊瑚礁栖息地保持安全距离。

雷拓则说，浮动太阳能在内的许多海洋能源系统相当灵活，可针对评估所发现的不良环境影响进行调整。