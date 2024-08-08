我国吁各方采取行动避免中东局势升级 促国人避免前往冲突地区

以色列黎巴嫩边境局势升温，我国谴责所有针对平民的袭击，敦促各方全面停止敌对行动，在黎巴嫩南部建立非军事区。

外交部长维文医生星期三（8月7日）在国会答复五名议员有关中东局势升温的影响等问题时强调我国的立场。他说，新加坡深切关注中东局势的发展，重申对各方遵守国际法并停火的呼吁。

新加坡呼吁各方采取措施避免局势升温，谴责针对平民的袭击，包括最近发生在以色列与黎巴嫩边界的袭击。我国也敦促各方全面执行联合国安理会决议，在黎巴嫩南部设立仅允许联合国和黎巴嫩武装部队存在的非军事区。

维文针对有关国际法院咨询意见的提问时说，尽管咨询意见本身没有法律约束力，但在国际法有举足轻重的地位。

根据国际法院的咨询意见，以色列在巴勒斯坦自治区的持续存在属非法，以色列有义务尽快结束其非法占领。

维文说，新加坡对以色列占领地（settlements）的立场向来明确且一致，视以色列占领为非法。基于以巴冲突的复杂性质，新加坡采取建设性的立场，支持推动和平的工作。

向外交部登记 一名新加坡人在黎巴嫩

考虑到新加坡人的安危，外交部早前已发出旅游警示，提醒新加坡人避免前往黎巴嫩、以黎边境和以色列—叙利亚边境。他透露，有一名向外交部登记的新加坡人在黎巴嫩。

针对任梓铭（马西岭—油池集选区）询问有多少国人目前身处冲突地区，维文回应时说，由于一些人没向当局登记，外交部无法掌握确切人数。但他呼吁国人遵照旅游警示，避免前往有风险的地区。当然，如果国人在外遇到麻烦，我国不会“丢下你不管”，但这对外交部人员来说将增添大量工作，甚至风险。他同时也肯定在中东地区的外交部人员，在严峻局势中仍坚守岗位。

前进党非选区议员梁文辉也问维文，在国际法院发表咨询意见后，维文是否还认为他早前把以巴冲突形容为两国“家事”（family quarrel）是贴切的。

维文：不能让外界问题加深我国社会断层线

维文回应时强调，我国绝不能淡化发生在中东的悲剧，并引述国务资政李显龙去年11月在行动党大会发表的部分演讲内容，重申我国立场。我国采取一贯立场，同情两国平民的遭遇，为有需要的人提供人道援助。但我国不能让外界的问题加深我国社会的断层线。

维文以此提醒说：“不能让外界的问题加深潜在的断层线，我们也决不能借此捞取政治利益。”

工人党的严燕松（阿裕尼集选区）则关注新加坡是否有意扮演任何角色，拉近涉及冲突的相关者。维文提醒说，新加坡能扮演的角色非常有限，这不关乎提供场地办会议或给予建议的问题。除非两方的领袖决定不以暴力解决，冲突很难化解。

“对新加坡而言，我觉得我们能做的是保持团结，尽所能提供援助，并秉持原则、坚持遵守国际法……但我们不应越权或假设自己能发挥更大的角色。”