蔡瑞隆：善粮捐赠法案加强粮援领域 让赠者有信心使更多人受益

善粮捐赠法案是为加强我国食物援助领域所跨出的重要一步， 给予食品捐赠者信心，进而减少食物浪费，并为更多有需要者提供更多种类的食品。

文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆星期三（7日）在国会辩论善粮捐赠法案时，发表以上观点。

新加坡食物浪费问题严重。根据国家环境局数据，我国去年丢弃的所有垃圾中，食物占了约11%。善粮捐赠法案旨在通过免除食品捐赠者的法律责任，鼓励企业或个人捐赠食品，减少食物浪费，同时改善温饱问题。

蔡瑞隆说，法案反映食物捐赠领域利益相关者的共同努力，并对法案提供的保障表示欢迎。他认为，这项法案能让更多捐赠者放心参与食物捐赠。

法案相信也能推动更有意识的捐赠，更好地协调食品捐赠活动。蔡瑞隆说，随着更多企业和个人响应捐赠呼吁，食品的数量和种类也会跟着增加。“我希望这会增加获得食品援助者的选项和尊严，让他们更能得到符合个人需求和偏好的食物援助。”

他呼吁食品捐赠者与派发食物的慈善机构合作，了解有需要者的需求，以捐赠更加多样化的食品，包括更健康的选项。

蔡瑞隆强调：“我们也鼓励捐赠者与食物救济工作小组（Charity Food Workgroup）合作，以更有效的方式应对社区的需求。”

于2019年成立的食物救济工作小组是个跨机构的工作小组，成员包括食物银行等提供食物救济的组织，以及义工、企业和政府机构。

数议员就食物安全执法框架 向有关部门提出疑问

星期三的辩论过程中，数名国会议员也针对食物安全相关的执法框架，向有关部门提出疑问。

永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆指出，善粮捐赠法案虽会推动食品捐赠，但并不会影响食品局作为监管机构的职责，或阻碍当局进行调查和采取行动。

他强调，若发生食品安全事件，食品局还是会展开调查，并采取适当措施，保护食品接收者。

马炎庆重申：“如果发现捐赠者或分发食品的机构捐赠或分发了不安全或不合适的食品，或未采取合理措施来确保食品安全，他们将不会受到善粮捐赠法案的保护，因为他们没有满足法案设下的条件。”

国会三读通过法案

国会三读通过这项个别议员法案，提出法案的义顺集选议员黄国光在总结辩论时，也回应了国会议员所提出的疑问。他与三巴旺集选区议员傅丽珊、马西岭—油池集选区议员苏慧敏，以及荷兰—武吉知马集选区议员谢秉辉，自2021年就展开公众及利益相关者咨询，并起草这项法案。

他强调，法案不应提高捐赠食品的难度，而是希望在鼓励食物捐赠和保障食物安全与卫生标准之间取得平衡。

杨厝港区议员叶汉荣和盛港集选区议员林志蔚提议，可考虑强制捐赠者在捐赠的熟食上，附上含有食品信息的标签。

对此，黄国光说，捐赠者可通过其他方式告知接收者食品的处理方式或有效时间。他再次提醒，强制要求附上标签，对一些捐赠者来说可能过于费力。“我们不希望法案造成把食品捐赠者拒之门外的反效果。”

共有18人参加了在星期二（6日）和星期三举行的辩论。期间，为捐赠者扣税，或提供补贴和奖励，也是数名国会议员异口同声提出的建议。

黄国光说，法案委员会探讨过这些扣税的建议，并为此进行了公众咨询，绝大多数公众也表示支持。但这目前仍存在一定的挑战，包括如何防止扣税措施被滥用。

他解释，在与财政部、国内税务局、社会及家庭发展部，以及文化、社区及青年部商讨后，委员会认为这些措施需要进一步探讨，并有可能在未来实施。