每年20万人换住址 每届不少首投族 选民流动大政府难操纵选区划分

本地每年约有20万名选民更换住址，还有许多成年后第一次投票的首投族。选民流动之大，意味着执政党难以通过操纵选区划分，来确保自己在大选中占优势。

新加坡前进党非选区议员潘群勤和梁文辉，星期三（8月7日）向国会提呈动议，要求人民行动党政府检讨选区划分程序，并批评政府在这方面越来越不透明。这项动议获得工人党支持，但最终以10票支持，76票反对的投票结果，未获国会通过。

主管公共服务的教育部长陈振声代黄循财总理回应时，反驳前进党和工人党对政府操纵选区划分（gerrymandering）的指控。

陈振声说，在其他国家，政党之所以能够通过操纵选区划分来影响选举结果，是因为他们的支持者多数会留在同一个地区，如乡村、城市或族群聚落。而在本地，每个选区有如国家的缩影，没有种族或宗教聚居区，及城乡差距。

他也提到，我国的选民基础不断变化，一个地区的选民在历届大选中并不总是相同的，因为他们会搬到其他地区去。

“本地每年约有20万人更换住址，加上每一届还有许多首次投票的选民。仅这两个因素加在一起，就将导致各选区选民名册出现不小的变动，这不禁让人质疑操纵选区划分的做法是否有效。”

我国现有271万多名合格选民

根据选举局上个月公布的最新数据，我国现有271万多名合格选民。

对于提出动议的目的，潘群勤以华语发言时说：“因为我们认为我国的选区范围检讨制度有很多地方是可以改进的，以增强制度的透明度、独立性与公平。”

她批评，近年来选区范围检讨委员会的报告越来越精简，有关选区范围变化的解释也越来越“简短而模糊”。例如，不包括附录，2020年的报告只有四页，相比之下1971年的报告则有12页，仔细地解释了不改动某些选区范围的原因，甚至是新选区名字的由来。

前进党提出的几项建议包括：选区范围检讨委员会成立后，立即对外公布；委任高庭法官领导委员会；委员会报告公布和解散国会之间，须至少间隔三个月；缩小各区选民人数的差异；成立跨党派委员会来决定较大规模的选区范围变动。

陈振声：选区范围检委员会未成立

选区范围检委员会的成立是大选即将到来的重要信号。陈振声回答潘群勤询问时透露，委员会尚未成立，并表示选举局会在委员会成立后通知公众。

目前，选区范围检讨委员会以内阁秘书为首，成员包括选举局、建屋发展局、新加坡土地管理局，及统计局的局长。

针对前进党和工人党都属意改由高庭法官来领导委员会，陈振声认为，划分选区不涉及任何法律问题，需要的是政治中立、诚信和客观判断，而他相信所有公务员都能够毫无畏惧、毫无偏袒地履行职责。

他说，政府无法认同这项动议，因为它的前提是错误的，反对党是为了政治利益，所以想要检讨选区划分程序。划定选区范围应该是为了让议员能以最佳方式服务选民，这个过程是为了照顾新加坡人的利益，而非政党的利益。

他认为，没有一套系统是完美的，无论是执政党或反对党，都可能对选区范围变化不满意。“他们不满意的不是过程，而是结果。他们认为自己吃亏了，因为从政治角度来看，选区地图对他们不利。”

陈振声也指出，这项动议试图挑起人们对政府的不信任和不满，而这对我国的政治体系和新加坡人而言是一大灾难。他在总结时重申，我国的选区检讨过程是公正透明的，选举也是干净和透明的。

国会已经休会。