朝野就前进党选区划分检讨动议交锋

新加坡前进党星期三（8月7日）向国会提呈动议，要求人民行动党政府检讨选区划分程序，引发反对党议员与主管公共服务的教育部长陈振声，展开半小时的唇枪舌剑。以下是交锋摘录：

前进党非选区议员梁文辉：我们有理由相信，人民行动党正在把选区划分政治化，陈振声部长却反过来说，我们才是想把它政治化的那一方。如果没有操纵选区划分，为什么我们的选区形状那么奇怪？为什么一个市镇会被划分成这么多选区？为什么反对党在大选中表现好的单选区，下次大选就会消失？

陈振声：首先，我不是选区范围检讨委员会（简称委员会）。我们不是在辩论委员会的决定或建议。如果你们希望我替委员会解释，那就好像是说我对委员会有一定影响、指导或控制权。

今天的动议是关于选区划分的程序，以及是否该由公务员来执行，以确保选区划分不受政治干预。还是我们想回到过去，或像其他国家那样，把选区划分变成政党之间的利益交换？

无论采用哪种划分制度，选区的变动依然会发生，即使选民没有搬家。问题是，选区划分会影响多少人？如果我们采纳你们提出的建议和制度，这将导致更多、更大的选区变化。

工人党盛港集选区议员林志蔚：操纵选区划分有两种形式——有意和无意的。部长已向国会保证，委员会没有故意操纵选区划分。即使我们接受这个说法，也不能排除20万名选民因为更换住址的自然流动，会无意中影响选区划分。

这就是为什么我建议采用科学为依据的工具，制作基准地图作为参考。这不仅是理论，其他国家和地区都采用了这种方法，总理公署对委员会在本地使用这种方法，有什么反对意见？



陈振声：我不去讨论什么是有意或无意的操纵选区划分，因为我不明白你对这两者的定义和区别。但我想重申，我们不向委员会提供投票结果的信息，委员会也无法获得这些信息。

至于每年更换住址的那20万人，以及每届大选的首投族，我们都不知道他们的投票意向。我们的目标是确保每个选区大致反映新加坡的整体情况，那么人们投票时就会从国家利益出发，而不是考虑各自选区的利益。

我们愿意探讨各种工具，但归根结底，公平是由过程决定的，还是由结果决定？这是我们必须思考的问题。

国会反对党领袖毕丹星：部长说前进党提出这项动议，是在挑起人们对政府的不信任，我不同意。如果我们不能在国会以文明的方式讨论这个问题，那我们该去哪里讨论？请部长澄清两点。

一、建国总理李光耀曾说，政府委任的选区划分委员会由公务员组成，不会让任何政党参与，直到我国出现可信赖的反对党，这种做法将继续下去。我想知道，部长今天的发言，是否暗示政党未来不可能参与委员会？

二、部长说，如果委员会在进行选区划分工作时，考虑到历届大选的选区竞争，那就是在操纵选区划分。我想问部长一个简单的问题——新加坡是否存在操纵选区划分的情况？

陈振声：我相信我们的公务员会客观、专业地完成工作，也认为他们一直做得很好。我不能预测未来的政府会怎么做，甚至不知道谁会组建未来的政府。如果未来的政府和总理不这样认为，他们就得向国会解释。

我们可以选择性地引用前总理、前议员的话，但我们一直为自己的制度感到自豪，因为我们是非常务实的。我们会审视当前的问题，再看看国家的需要，然后扪心自问，我们要如何让制度跟上时代的需要？在思考新想法、提出符合时代需求的新程序时，我们从未让过去束缚自己，这种精神是我们不断进步的动力。

至于第二点，我已经解释了操纵选区划分的含义、其他国家的情况，以及它是否适用于我们的情况。我会留给朝野议员和人民来定夺。

梁文辉：我们可以向委员会提供一个参数，不让选区那么分散。部长是否同意，我们今天辩论的不仅是过程，而是结果？这个结果不一定是政治性的，而是更理性地划分选区。

陈振声：结果的意思是什么？是指公务员以专业和客观的方式划分选区，还是某个政党或候选人的输赢？如果是关于某一方的输赢，那很抱歉，公务员不该为这样的结果负责。

工人党在上届大选中赢得盛港集选区，这难道是委员会的责任？我们要把这个结果归因于委员会吗？当然不是。委员会划分的结果，是划出盛港市镇的选区范围，负责选出议员的最终是盛港选民。

梁文辉：我想请部长确认，在今天的辩论中，我们的目标究竟是政治结果，还是针对如何更好地划分选区提出建议？

陈振声：我现在完全搞不清楚，你是在建议总理向委员会下达更具体的指示，还是希望总理给委员会一些基本指示，让委员会客观地开展工作？如果是前者，总理肯定被指不必要地干涉委员会运作。

总理将履行他的职责，向委员会提供大致的框架和方针，让委员会专业客观地工作。有时，我们干预得越多，就越容易陷入让这个过程带上政治动机的陷阱。