前进党提呈动议 五项建议修改选区划分程序

新加坡前进党星期三（8月7日）向国会提呈动议，提出多项建议促政府提高选区划分程序的透明度，以消除人们对执政党操纵选区划分的疑虑。

更详细解释选区范围变动原因

前进党认为，选区范围检讨委员会近年来的报告越来越简短而模糊，让人难以判断选区范围的变化，是因为人口流动和住屋发展，或与执政党的选举成绩有关。前进党称，好些反对党取得佳绩的单选区，都在之后的大选中被并入集选区。

缩小各区选民人数差异

根据2020年的选区范围检讨委员会报告，每一名议员可代表2万至3万8000名选民。前进党认为，选民人数若差距太大的话，每一张选票的分量就会有很大差异。例如，上一届大选，盛港集选区和东海岸集选区的选民人数只差1000多人，但东海岸集选区却比盛港集选区多一个议席。

前进党建议，缩小各区选民人数的差异，以每名议员服务3万名选民为基准，正负偏差不超过10％，即2万7000人至3万3000人，以减少巨大偏差对选民与议员造成的不公平。

选区范围划分设主次之分

为选区设立两种范围：主要和次要范围。

主要范围由数个单选区和集选区组成，若要改动须得到跨政党委员会同意，这样一来执政党和反对党都有平等发声的机会，以降低选区划分不公的可能。

在这主要范围内，选区范围检讨委员会可根据选民人数变化，调整次要范围，改变单选区和集选区的数量。

选区划分报告和选举间须设最低期限

选区范围检讨委员会公布选区划分报告，以及解散国会之间，须至少间隔三个月，好让所有政党有充足时间为大选做准备。

根据过去四届大选，报告公布至国会解散，最长隔三个月，最短只有一个月。

由高庭法官领导选区范围检讨委员会

建议选区范围检讨委员会改由高庭法官而非内阁秘书领导。目前，委员会的成员包括选举局、建屋发展局、新加坡土地管理局，以及统计局的局长。

为了避嫌，委员会也不应该向总理汇报，而是把报告直接呈给国会。国会收到报告后应立即批准并实行，不作任何修改，以确保过程公正透明。