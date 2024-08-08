工人党议员支持检讨选区划分程序动议 提议借鉴英加做法

工人党议员支持检讨选区划分程序动议，并提议政府借鉴西方国家在重新划分选区的一些做法，使选区划分更加公平。

反对党领袖、工人党秘书长毕丹星（阿裕尼集选区）星期三（8月7日）在国会上，支持新加坡前进党非选区议员潘群勤和梁文辉提出的检讨选区划分程序动议，并借此提出数项建议。

他强调：“在一个公平和民主的政治体系中，任何政党都不应该从划分选区中获益。新加坡应该根据各国的最佳做法，实行在政治方面公平公正的选区划分制度。”

毕丹星也引述建国总理李光耀在1950年代，提出有关设立选区划分委员会的建议。

李光耀当时作为反对党议员，在国会发言时表示，应该设立一个选区划分委员会，以避免不公正划分情况发生，而这些建议与一些西方国家采纳的制度相符。

李光耀也曾谈到执政党若从重新划分选区中获益，或涉及官员们无意识偏袒的问题。

毕丹星：可借鉴英国加拿大做法

毕丹星认为，在重新划分选区方面，执政党可以借鉴一些西方国家的做法，改变本地的选区划分体系。

他以英国和加拿大为例，指两地的选区划分皆由独立的选区划分委员会决定、公众和政党有机会就修改建议提供反馈，以及部长和国会不能否决委员会的决定等。此外，加拿大还有一项附加规定，即修改选区后的七个月内，新划分的选区不能用于选举。

“所有这些国家都致力于防止政治干预重新划分选区的过程，并确保选区划分委员会的独立性。”

工人党呼吁政府修改选区划分制度，并提出五点建议，包括：建立一个执政党也无法否决其决定、真正独立的选区划分委员会；由首席大法官推选一名高庭法官担任选区范围检讨委员会成员；在选举之前和选举周期外，尽早公布修改选区的建议；让公众和各政党有机会就修改建议提供反馈，以及新划分的选区范围在一定期限内无法用于选举。

毕丹星说：“如果黄循财总理和行动党第四代领导团队要实施这样一个公平的制度，这将符合新加坡携手前进（Forward Singapore）的精神……来临的大选是一个重新开始的机会。”

政府2022年开展新加坡携手前进运动，旨在勾勒未来愿景，更新社会契约。

工人党另一位议员林志蔚副教授（盛港集选区）也同样支持这项动议，他提议可以利用数学模式来合理划分选区范围。