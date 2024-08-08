英姿飒爽精准步操 “明星士兵”精益求精

每月首个星期日举行的总统府卫兵换岗仪式中，英姿飒爽的新加坡武装部队宪兵精准步操队在军乐伴奏下的操枪表演，总能赢得现场观众的喝彩。要成为这样的“明星士兵”，队员背后少不了辛劳的汗水。

宪兵精准步操队今年将再度参加国庆庆典，作为联合乐队的一部分，盛俊喆一等中士（19岁）是其中一名精准步操队员。

在华侨中学求学的六年间，盛俊喆在弦乐团里担任大提琴手。入伍后作为宪兵精准步操队一员，得面向公众表演，对他而言，一点儿也不陌生。

尽管如此，去年11月他首次参加总统府卫兵换岗仪式时，还是颇紧张的。

由于每个动作都很快，为避免在演出时步枪掉落，或动作与其他队员不协调，盛俊喆得接受不少体能训练，让身体得以适应步枪的重量。（马华卿摄）

“一台台相机对着你拍摄，有点可怕。但如果这时你想太多，就很可能把演出搞砸，例如步枪掉落。”

顾名思义，动作稍有不协调，“精准步操”就无“精准”可言。盛俊喆说，要完成精准步操基本课程，学员须在确保步枪不掉落的情况下，一次过将步枪在手上旋转30至40下。而在他所属的单位里，要求更为严格，须一次过旋转步枪至少101下。

须接受不少体能训练 让身体得以适应步枪重量

由于每个动作都很快，为避免在演出时步枪掉落，或动作与其他队员不协调，盛俊喆得接受不少体能训练，让身体得以适应步枪的重量。譬如，拿着步枪练习时，教官可能要求他保持某个姿势长达约10分钟。

作为一名总统府卫兵，除了操枪表演，盛俊喆也须执行一些礼仪任务，如欢迎外国领导人。由于住家与总统府有段距离，父母不仅开车接送，还经常做家常菜犒劳他，亲友们也常现身总统府卫兵换岗仪式“捧场”。

此外，军中同袍也不时主动分担一些任务，让他能专心准备总统府卫兵换岗仪式。在接受比较艰苦的训练时，这些点滴特别温暖人心，令他格外感激。