当诈骗团伙跑腿购奢侈品赚佣金 马国男监56月

男子协助钓鱼骗局团伙，从新山入境狮城，盗用受害者的银行卡资料购买高价手机和奢侈品，从中赚取3000元佣金和一个名牌包，被判坐牢56个月。

被告陈念豪（23岁）来自马来西亚，面对14项诈欺罪和三项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，他星期三（8月7日）承认其中六项，余项将交由法官下判时一并考量。被告的同伙是许凯建（29岁）。

案情揭露，被告安排了一名马国籍司机，于4月11日、13日和16日，负责接送两人出入新马。

4月11日，两人在柔佛公寓Paragon Suites @ CIQ，与男子“谢东来”碰面，领取苹果手机，而这些手机已经通过Apple Pay绑定了钓鱼骗局受害者的银行卡。

领了手机后，两人乘车入境狮城，直奔滨海湾金沙，用Apple Pay尝试购买苹果手机，但交易没有成功。两人转战奢侈品店，成功支付870元购买一个迪奥（Dior）男性卡包。

两人随后搭地铁到狮城大厦，用另一张绑定卡购物，但未能成功支付。两人又前往乌节路的苹果商店，被告按指示使用另一张绑定银行卡购物，最终成功支付4035元，买了两台手机。得逞后，同伙让他继续消费，被告又花了6052元5角买了三台手机。

此后，两人还买了一台三星手机、三台苹果手机、两个古驰（Gucci）包，以及一个圣罗兰（Yves Saint Laurent）名牌包。直到银行卡被移除，两人才无法继续消费。

接着，司机将两人送到义顺，同伙独自到手机店倒卖五台苹果手机和一台三星手机，换取8840元。同伙按照谢东来的指示，将其中1680元PayNow给一个手机号码，再将3000元和其中一个价值3300元的古驰包送给被告。被告后来将这笔钱花光，并将包包送给妻子。

司机将两人载回新山公寓，两人当时身上还带着4160元现金、三台苹果手机、一个迪奥男性卡包、两个古驰包和一个圣罗兰包。除了被告的古驰包，同伙将其他物品交给谢东来，对方则将圣罗兰包赠送给他。这些物品至今没有被警方起获。

一名33岁加拿大籍男子于当天傍晚上网报案，称信用卡于同月10日被绑定在苹果电子钱包，隔天被盗用870元。

被告和同伙三天内成功使用两张银行卡，一共消费2万8278元。两人未能成功支付的数额为1万740元9角4分。

被告星期三认罪。控方指出，被告为了赚快钱当跑腿，和同伙三次进入新加坡，消费了2万8278元，并将商品在本地转卖或带回马来西亚。

法官最终判他坐牢56个月。（人名译音）

完整报道，请翻阅2024年8月8日的《新明日报》。