当诈骗团伙跑腿购奢侈品赚佣金 马国男监56月

王佳慧

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新明日报

更新 /
更新 / 2024年8月8日 3:04 PM
发布 /
发布 / 2024年8月8日 2:49 PM
被告陈念豪协助钓鱼骗局团伙盗用受害者银行卡购买高价手机和奢侈品转卖，从中赚取佣金。（档案示意图）
被告陈念豪协助钓鱼骗局团伙盗用受害者银行卡购买高价手机和奢侈品转卖，从中赚取佣金。（档案示意图）

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男子协助钓鱼骗局团伙，从新山入境狮城，盗用受害者的银行卡资料购买高价手机和奢侈品，从中赚取3000元佣金和一个名牌包，被判坐牢56个月。

被告陈念豪（23岁）来自马来西亚，面对14项诈欺罪和三项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，他星期三（8月7日）承认其中六项，余项将交由法官下判时一并考量。被告的同伙是许凯建（29岁）。

案情揭露，被告安排了一名马国籍司机，于4月11日、13日和16日，负责接送两人出入新马。

4月11日，两人在柔佛公寓Paragon Suites @ CIQ，与男子“谢东来”碰面，领取苹果手机，而这些手机已经通过Apple Pay绑定了钓鱼骗局受害者的银行卡。

领了手机后，两人乘车入境狮城，直奔滨海湾金沙，用Apple Pay尝试购买苹果手机，但交易没有成功。两人转战奢侈品店，成功支付870元购买一个迪奥（Dior）男性卡包。

两人随后搭地铁到狮城大厦，用另一张绑定卡购物，但未能成功支付。两人又前往乌节路的苹果商店，被告按指示使用另一张绑定银行卡购物，最终成功支付4035元，买了两台手机。得逞后，同伙让他继续消费，被告又花了6052元5角买了三台手机。

此后，两人还买了一台三星手机、三台苹果手机、两个古驰（Gucci）包，以及一个圣罗兰（Yves Saint Laurent）名牌包。直到银行卡被移除，两人才无法继续消费。

接着，司机将两人送到义顺，同伙独自到手机店倒卖五台苹果手机和一台三星手机，换取8840元。同伙按照谢东来的指示，将其中1680元PayNow给一个手机号码，再将3000元和其中一个价值3300元的古驰包送给被告。被告后来将这笔钱花光，并将包包送给妻子。

司机将两人载回新山公寓，两人当时身上还带着4160元现金、三台苹果手机、一个迪奥男性卡包、两个古驰包和一个圣罗兰包。除了被告的古驰包，同伙将其他物品交给谢东来，对方则将圣罗兰包赠送给他。这些物品至今没有被警方起获。

一名33岁加拿大籍男子于当天傍晚上网报案，称信用卡于同月10日被绑定在苹果电子钱包，隔天被盗用870元。

被告和同伙三天内成功使用两张银行卡，一共消费2万8278元。两人未能成功支付的数额为1万740元9角4分。

被告星期三认罪。控方指出，被告为了赚快钱当跑腿，和同伙三次进入新加坡，消费了2万8278元，并将商品在本地转卖或带回马来西亚。

法官最终判他坐牢56个月。（人名译音）

完整报道，请翻阅2024年8月8日的《新明日报》。

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