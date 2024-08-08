短租19私宅牟利 男子罚142.8万元

自2019年以来，15人因为用私宅作违法的短期出租被起诉，去年就有人因为在全岛19处租下房子后再用Airbnb等平台短期转租给旅客，结果被罚款142.8万元，相信是这类罪行至今的最高罚金。

国家发展部长李智陞星期三（8月7日）书面答复工人党盛港集选区议员蔡庆威有关短期出租私宅而触犯规划法令（Planning Act）的询问时，公布了市区重建局处理这类违例者的相关数据。

李智陞在答复中提到两起案件，2022年和2023年之间就有两名违例者因滥用私宅作短期出租，罚金超过百万元。

根据市区重建局条例，私宅的最短租约是三个月，短期出租房子或房间少过三个月均属违法。

李智陞说：“当局定期都会与主要住宿租赁平台接洽，确保其平台上的房源不会违反租赁安排。”

当中提到一起在2023年11月裁决的案件，《新明日报》记者取得这起案件的判词。

53岁被告陶金霖（译音，Too Kim Lin）面对19项触犯规划法令的控状。

根据判词，陶金霖用公司和家人名义在多处租下市区私宅，并声称是用来给女友或是老母亲居住。从2018年到2019年间，陶金霖透过上述方式租下19个私宅然后透过Airbnb、Booking.com等平台短期转租给旅客或本地人。

他在这段期间的收入高达146万9644元，扣除各种成本后，其利润将近77万元。

法官最终判他罚款142万8000元。若无法支付罚款，则得坐牢142周。

这相信是目前这类案件的最高罚款。前年，一对夫妻也以类似违例模式赚取超过125万元的收入，男被告认罪后被重罚115万8000元，是当时在相关罪名下最高的个人罚款额。

完整报道，请翻阅2024年8月8日的《新明日报》。