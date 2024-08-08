参加“包赢”投资计划坠骗局 香港妇女告新加坡夫妇获赔622万元

一名香港妇女参加“包赢”投资计划，结果发现自己身陷庞氏骗局。妇女起诉招她入局的新加坡籍夫妇，原本输掉官司的她上诉得直，获判约622万元的赔偿。

这项名为“SureWin4U”的投资计划声称把收集到的投资本金交给“专业赌徒”，让后者上赌场玩百家乐，并且通过他们的“包赢手法”赢钱，赢面高达99.8％或100％。

最高法院上诉庭指出，若有事情好到让人难以置信的话，那它应该真的不可信。事实上，“SureWin4U”是一个庞氏骗局，投资回报都是来自下线投资者所掏出的投资本金，所谓的包赢投资根本不存在。尽管这类诈骗计划显得不可思议，但骗子还是经常得逞，吸引到投资者入局。

“SureWin4U”投资计划由马来西亚籍男子王梓骅于2012年创办。2014年9月左右，这项计划被踢爆是个骗局，王梓骅之后下落不明。

被起诉的新加坡籍夫妇温豪杰与何莎莉于2012年参加计划，并成为这项庞氏骗局的关键人物。2014年，来自香港在保险业工作的起诉人陈碧珊，在温豪杰夫妇的拉拢下加入计划，前后掏出的投资金共约3659万港元（约622万新元）。

根据上诉庭在星期三（8月7日）发出的书面判词，温豪杰与何莎莉被视为“SureWin4U”计划的新加坡代表，极具影响力的两人所招到的资金占计划收入的七成。夫妻俩自己一开始拿出七万余元的本金，之后在经营骗局过程中所赚到的钱介于700万元至1000万元之间。

陈碧珊于2014年3月在香港参加“SureWin4U”的讲座时，认识了温豪杰夫妇，她当时50多岁。此后几个月，陈碧珊在新加坡和香港继续参与投资计划的相关活动，她指温豪杰夫妇在这过程中，向她做出不同的虚假陈述，诱使她掏钱投资计划。这些虚假陈述包括投资计划是安全和有利可图、部分投资金将用来收购一家即将在新加坡上市的公司，以及陈碧珊只要购买某些投资配套，就可成为“七星级别”的投资经纪。

陈碧珊称，在温豪杰夫妇的误导下，她以为“SureWin4U”是个正当投资，岂料原来是个骗局。真相曝光后，她曾尝试联络温豪杰夫妇，并且在其中一则发给他们的短信中说：“这是我人生中最困难的时期，我觉得我的未来没有希望……可以有人帮帮我吗？”但陈碧珊没有得到回音。

2018年，温豪杰夫妇与王梓骅现身澳门，一组人参加聚会的照片也随之曝光。两个月后，陈碧珊入禀高庭起诉温豪杰夫妇，何莎莉的弟弟何豪天和夫妻俩的一家公司也被列为答辩人。高庭在今年4月判陈碧珊败诉，她针对这项裁决提出上诉。

上诉庭三司审理案件后以二对一裁定，证据显示温豪杰夫妇在向陈碧珊宣传投资计划时，就已经知道所谓的投资是庞氏骗局，但他们没有把真相告诉陈碧珊，以致陈碧珊在被蒙骗的情况下参加计划。

上诉庭莊泓翔法官与高等法庭上诉审判庭王少凌法官指出，当被要求提呈两人与王梓骅的手机短信记录时，温豪杰夫妇以经常更换手机为由，声称没有收存任何与王梓骅的短信。二司认为两人的说辞可疑，让法庭不得不做出不利于两人的推断。而且，从澳门聚会照片可见温豪杰夫妇属于王梓骅的小圈子，两人理应对骗局知情，并且与王梓骅狼狈为奸。

为此，二司裁定温豪杰与何莎莉必须为陈碧珊所蒙受的损失负责，对她做出赔偿。（部分人名译音）