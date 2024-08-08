非法提供跨境包车服务 今年已有10司机被逮

陆路交通管理局展开执法行动，逮着四名提供往返新马载客服务的霸王车司机，并扣押他们的马国注册车辆。今年以来，当局已抓捕10个此类违法司机。

陆交局星期四（8月8日）在脸书发文说，前一天（7日）捉到四名提供非法跨境载客服务的霸王车司机，并扣押了他们的车。当局发出的图片显示，四辆被扣的都是多功能休旅车（MPV）。

陆交局答复《联合早报》问询时说，从今年1月至今，当局已逮着10名使用境外注册车辆提供非法跨境载客服务的司机。他们面临的惩罚包括高额罚款、驾驶资格被取消以及车辆被没收。

陆交局重申，严正看待这类非法行为，不会容忍这类非法服务。

根据规定，未持有公共服务车辆执照（Public Service Vehicle License）者若提供收费跨境载客服务，可罚款最高3000元，或监禁最长六个月，或两者兼施；所用的车辆也可能被没收。

陆交局定期展开针对非法跨境载客服务的稽查，包括扮作乘客进行暗中调查。今年2月，交通部长兼财政部第二部长徐芳达曾在脸书发文，警告司机不要抱有侥幸心理而提供这类非法服务。

当局也呼吁公众，为了自身安全，不要使用非法跨境载客服务，因为除了违法外，这些霸王车还可能没有恰当的第三方责任保险，一旦发生事故，乘客可能面对严重问题。

陆交局与旅游平台合作 将宣传非法霸王车广告移除

陆交局也正在与旅游平台Klook、KKday以及谷歌等合作，将宣传非法霸王车的广告移除。

当局提醒，只有持有亚细安公共服务车辆执照的本地和马国德士，才可以合法提供跨境点对点载客服务，公众可通过本地正规德士公司预订这些服务。

据此前报道，目前约有100名本地司机持有陆交局和马国有关当局发出的许可证，获准提供跨境载客服务，但其中仅30多名司机定期载客跨境。

公众如果要举报非法跨境载客服务，可通过陆交局官网或OneMotoring电子服务。为方便当局调查，举报者应提供涉及违法的车辆照片、事发时间地点和对事件简要描述等信息。