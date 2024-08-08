李智陞：大部分转售组屋价格维持在可负担水平

本地大部分转售组屋价格维持在可负担的水平，2023年领取转售组屋钥匙、并且首次购房的家庭中，八成能通过公积金缴付每月分期房贷。

国家发展部长李智陞星期二（8月6日）书面答复碧山—大巴窑集选区议员安迪的国会提问时，透露上述消息。

过去三个月，政府组屋转售价格三次创新高，安迪询问国家发展部是否关注这一趋势，以及2021年推出的黄金地段组屋模式，是否间接推高了黄金地段的组屋转售价格。

2021年12月起 当局已推出三轮降温措施

李智陞指出，自2021年12月起，当局已为转售组屋市场推出三轮降温措施。目前大部分转售组屋价格维持在可负担的水平，2023年领取转售组屋钥匙、并且首次购房的家庭中，八成能通过公积金缴付每月分期房贷，几乎没有额外现金支出。

高价交易只占所有转售组屋交易的一小部分。李智陞透露，其中约三分之一是比一般组屋大并且供应量较少的复式公寓（maisonettes）单位和“霸级”组屋单位（jumbo flat）。其余超过七成是位于优越地段的五房式组屋，属于是高楼，并仍有很长的房契。

转售价格较高的四房式或更小的组屋单位，则主要位于市中心或非常靠近市中心，超过半数也位于30楼以上的超高楼层并有很好的景观。过去两年来，这类高价四房式或更小的单位，只占这个类别转售组屋的0.5%。

李智陞表明，目前没有有力证据显示黄金地段组屋模式推高了黄金地段的组屋转售价格。

他提醒购屋者，不应认为房屋价格会无限上涨，房地产市场历来都有周期性，以高价购入组屋的屋主，在房价退潮后将面对更大的冲击。

他说：“我们提醒购屋者广泛考虑各种房屋选择，并谨慎购买单位。”