新加坡和印尼相互承认清真认证 有助增进贸易往来

清真认证不仅涵盖食品，也适用于药物、化妆品、家庭用品、医疗器材等。新加坡与印度尼西亚将相互承认清真认证，有助于增进两国的贸易往来。

新加坡回教理事会（Muis）理事长卡迪尔（Kadir Maideen）和印尼清真产品认证机构会长默罕默德（Muhammad Aqil Irham）博士，星期四（8月8日）在本地签署理解备忘录。签署仪式由主管回教事务的部长马善高和印尼驻新加坡大使苏里奥（Suryo Pratomo）见证。

新加坡和印尼将相互承认清真认证，无须再对彼此出口的食品和产品进行额外认证。印尼是新加坡在亚细安最大的贸易伙伴之一，2023年的双边贸易达690亿元。

印尼在2014年实施法令，规定指定的食品和服务须获得清真认证，包括食品和饮料、药物、化妆品、化学和生物产品，以及食品处理、包装等。

印尼在2021年规定所有产品以种类区分，在五年至15年之间须获得清真认证，或标识出非清真成分。最早生效的产品种类是食品和饮料与相关服务，日期是今年10月17日。

新加坡和印尼同时将加强相关的合作与交流。回理会文告说，这显示了新印的双边关系，也反映了两国为长期和共创双边关系的坚定承诺。

这是我国继沙特阿拉伯、阿联酋、约旦和摩洛哥之后，再次与另一国家签署有关清真认证的合作协定。