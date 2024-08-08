加控两项伪造文件罪 Evergreen首席执行官杨孔霖不获保释

涉嫌蓄意欺骗而教唆他人伪造公司文件，Evergreen Group Holdings首席执行官杨孔霖被加控两罪。控方表示，杨孔霖持有柬埔寨护照，有潜逃风险，加上调查还在进行，因此要求不让被告保释，获得法官批准。

以新加坡富豪自居的被告杨孔霖（David Yong，37岁）原本面对一项伪造文件的控状。他在案件星期四（8月8日）过堂时被追加两项伪造文件的控状，目前面对的控状增至三项。

新控状显示，杨孔霖被指在2021年12月16日前后，教唆刘梦涵伪造Evergreen GH Pte Ltd的发票，用来发给Evergreen Venture Capital Pte Ltd，制造后者购买家具的假象。

杨孔霖也被指教唆刘梦涵伪造另一份发票，用来制造出售家具给郑爱辰，以及为郑爱辰提供室内设计服务的假象。

杨孔霖上星期六（3日）被控后，控方申请将他还押中央警署接受进一步调查。目前被还押的杨孔霖星期四通过视讯出庭，他身穿红色上衣，脸上的胡渣清晰可见。

控方过后向法官提出继续还押被告一周的要求，因为案件涉及多名海内外人士，调查有一定的复杂性，而商业事务局的调查也已取得进展，可能会找到更多证据。

控方进一步指出，杨孔霖已被查出持柬埔寨护照，有潜逃风险，因此要求法官不让被告保释。

被告的代表律师是来自柯吴律师事务所的苏呢尔。他反对控方的申请，要求法官让被告保释外出。

苏呢尔在反驳控方时表示，倘若认为杨孔霖有潜逃风险，当局大可让他佩戴电子追踪器。苏呢尔说，被告是新加坡人，愿意配合当局的调查，建议法官给予他条件较为严格的保释。

杨孔霖6月申请放弃柬埔寨护照

杨孔霖事后征得法官批准，在庭上补充说，他早在6月就申请放弃柬埔寨护照，在接受当局调查时，也自愿向他们透露自己拥有柬埔寨护照的信息。

根据法律，新加坡不承认双重国籍。

考虑控辩双方的立场后，法官最后批准控方申请，下令还押杨孔霖多一周，案展8月15日过堂。

杨孔霖早前面对的控状，指他涉嫌在2021年12月16日前后，教唆刘梦涵伪造Evergreen GH Pte Ltd的发票，用来发给陈罗伊，制造后者购买家具和电器的假象。

根据会计与企业管制局的资料，杨孔霖是2018年创立的Evergreen GH的唯一股东，他在2023年12月卸下董事职务。

伪造文件罪名若成立，杨孔霖可被判最长10年监禁、罚款或两者兼施。（部分人名译音）