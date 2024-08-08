近7万名学生撰文绘画说出长辈故事 为新加坡庆生

为庆祝新加坡59岁生日，超过6万7000名本地学生采访了身边的长辈，通过画作和文字记录了他们对国家的美好祝福和这些长者的故事，作为国庆礼物献给新加坡。

“万众一心”学习长廊今年召集了来自本地逾100所中小学和特需学校的6万7140名学生，通过绘画和创意写作，写下他们对新加坡的期许和愿景，记录长辈分享的故事。主办方从中挑选了540个作品张贴在展板上，并将举办流动展览供公众观赏。

这个活动旨在通过学生与祖父母的交流，让学生了解上一代新加坡人的生活点滴，并帮助他们与社区建立更紧密的联系，从而培养对国家的归属感，激励人们共同建设更美好的新加坡。主办方在8月8日的媒体预览活动展出了部分作品，同时，来自本地五个社区的16名学生也到场介绍他们的作品。

德义中学中四生陈烨桢（16岁）以种族和谐为主题写了一篇短文，记录了祖父母分享种族和谐得来不易的感言，并提醒新加坡人要避免1964年的种族暴乱重演。

种族和谐得来不易 应好好珍惜

陈烨桢受访时说：“我的爷爷奶奶跟我讲了许多过去的故事，包括1964年的种族暴乱。那时他们还小，但他们记得曾祖父母不让他们出门，把他们留在家里。他们也提醒我，种族和谐来之不易，不是一朝一夕建立的，我们应该好好珍惜。”

育林中学中二生林怡廷（14岁）通过传统食物、游戏和音乐，展现新加坡丰富多彩的文化和传统。

她说：“我的奶奶与我分享了她小时候的生活，她曾住在甘榜格南。那里住着不同种族的新加坡人，拥有丰富的文化、美食和游戏，给她的童年带来许多美好的回忆。”

教育部兼财政部高级政务次长黄伟中是这场活动的主宾。他认为这项活动非常有意义，不仅促使大家回顾新加坡自独立以来的成就，也有助于促进年轻一代与祖父母之间的跨代交流。

这个流动展览接下来将走入邻里，公众可从11月起至明年7月到指定图书馆，包括裕廊区域图书馆、盛港、实龙岗、女皇镇和武吉班让公共图书馆观赏展览。