王乙康吁亚细安建立区域大流行病监测网络

卫生部长王乙康在亚细安卫生部长会议上，呼吁各国外长建立区域大流行病监测网络，并制定区域疫苗生产计划，以加强大流行病防范工作。

王乙康星期一（8月5日）起出访老挝万象，出席第16届亚细安卫生部长会议。

根据卫生部星期四（8日）发布的文告，王乙康在会议上指出，亚细安多个成员国的政府开支中，卫生方面的开支比率正在增加。作为一个区域，亚细安也获得美国、中国、欧盟等伙伴的支持。

王乙康强调，各国必须把资源导向和集中在亚细安医疗一体化的重点领域。这包括在提供优质医疗服务，应对营养不良、发育迟缓，以及缺乏免疫接种覆盖率等方面强化亚细安成员国的能力。

王乙康呼吁各国在促进新药物和医疗器材的发展、批准和获取通道方面做得更多。

提醒各国须进一步强化大流行病防范工作

他也提醒各国，必须进一步强化大流行病防范工作。亚细安卫生部长在非正式会议上，就大流行病监测，以及疫苗与治疗药物生产能力议题展开讨论。

王乙康说：“我们必须在区域建立监测网络，由此在大流行病即将暴发前，提早获得警示信号。”

在疫苗与治疗药物生产能力方面，王乙康提出，亚细安应与流行病防范创新联盟等相关国际机构合作，制定区域疫苗生产计划。

王乙康也对抗菌素耐药性问题提出关注，并呼吁各国对抗生素的不当分配加强监管和执法。