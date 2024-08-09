今年国庆最高荣誉 何学渊献身社稷50余年获颁尼拉乌达玛勋章

曾任公务员首长，也曾担任多个政府部门常任秘书等要职的市区重建局主席何学渊获颁尼拉乌达玛勋章（最高荣誉），在今年国庆奖章获奖名单上名列首位。

何学渊为国服务超过50年。他在2010年从政府行政服务退休后，继续活跃于公共领域，现为市区重建局、国家美术馆及社会科学研究理事会主席，也是隶属于总理公署的战略前景研究中心的高级顾问，以及公共服务学院高级研究员。

今年共6774人获颁各级国庆奖章

总统每年国庆都颁发奖章给对国家和社会建设有功的官员、军警人员和社会贤达。今年，获颁各级国庆奖章的共有6774人，其中超过55％是长期服务奖章。这回是1997年以来获颁国庆奖章人数最多的一次；1997年共有9883人获章，其中超过九成是长期服务奖章。

今年有六人获颁殊功勋章（Distinguished Service Order）和七人获颁功绩奖章（Meritorious Service Medal）；他们在今年的国庆荣誉榜上，排在何学渊之后。

获颁殊功勋章的是兀兰医疗园区发展委员会主席暨先锋保健集团主席蔡琼莹、国立大学医学组织主席谢福华、新加坡企业发展局前主席暨前公务员首长王文辉、少数种族权利总统理事会理事赛哈山（Syed Hassan bin Syed Mohamed Bin Salim Al-Attas）、黄丝带新加坡董事会主席陈永祥，以及新科工程主席暨淡马锡控股前董事张铭坚。

功绩奖章得主是公共卫生理事会前主席爱德华·迪西瓦（Edward D’Silva）、国家环境局主席李全盛、新联科技主席暨能源市场管理局主席林承毅、滨海湾花园主席严昌明、内政部常秘彭建强、新加坡国立大学校长陈永财教授，以及2022年卸任教育总司长的教育部顾问王斯芸。

此外，今年有20人获得公共服务星章（勋条），包括榜鹅海滨公民咨询委员会赞助人、善济医社荣誉主席暨口福集团总裁庞琳。

73人获颁公共服务星章，包括巴耶利峇公民咨询委员会赞助人、醉花林俱乐部总理黄海庆等；172人获颁公共服务奖章，包括宗乡会馆联合总会副会长曾建权等。

14人被授予公共行政（金）奖章，包括加封勋条的新加坡驻马来西亚最高专员梅农（Vanu Gopala Menon）和新保集团董事会高级顾问、前总裁黄瑞莲教授，以及获颁公共行政（金）奖章（军事）的数码部队总长李毅骏少将。