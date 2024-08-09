【茶水间三问】前工人党议员、DSA直接收生计划、青年谈恋爱

又是星期五了。泡一杯咖啡，听《联合早报》播客《茶水间三问》畅聊天下事。

主持人吴婉君每周提出三个发人深省的问题，解说新加坡海内外的热点话题。从新加坡新闻事件到国际大事，《茶水间三问》为听众提供更全面的视角。

1）新加坡前工人党议员贝理安加入前进党？

因涉婚外情辞去国会议席和退出工人党的阿裕尼集选区前议员贝理安，过去一个月密集地在个人脸书发文，并参加多场政治活动。他也“以非党员的个人身份协助新加坡前进党”，引发他接下来会否在前进党旗下参选的猜测。

2）DSA比才华还是比财力？

新加坡的直接收生计划（Direct School Admission，简称DSA）自2004年推出，旨在让学生在会考前，凭借学业以外的才艺报读中学或初级学院。然而，近期发生的篮球教练涉嫌受贿事件，引发了公众对DSA公平性的质疑。一些家长为孩子报名参加昂贵的才艺班，导致普通家庭的学生难以公平竞争。为了应对这些问题，新加坡政府和学校正在积极采取措施，例如加强对申请材料的审核，以及对遴选过程的监督。

3）近四成新加坡青年从来没有谈过恋爱？

一项调查显示，新加坡近四成23至30岁的年轻人从未谈过恋爱。原因包括未遇到合适对象、生活优先事项不同以及恋爱压力大。研究员指出，年轻人更注重学业和事业发展，恋爱变得次要。调查也发现，逾八成青年认为单身是可以接受的选择，但多数人仍希望未来能结婚生子。专家建议，社会应减少对年轻人婚恋选择的压力，给予他们更多理解和尊重。

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