工人党国庆献词：拥抱多元是我国核心力量

工人党秘书长毕丹星说，拥抱多元性是我国的核心力量，团结国家的力量是认识到不同的意见和价值观可以共存，同时持续致力于创造共同利益。

毕丹星也是国会反对党领袖，他星期四（8月8日）通过工人党脸书发表国庆献词。他说，近期的全球国际事件和冲突考验了我国的团结和韧性，而新加坡人展现了对我们共同价值观和对国家的坚定承诺。

“我们庆幸拥有和平与安全，这是新加坡人坚定守护我们所珍视的一切的成果。”

他强调，在多国社会日益分化之际，拥抱多元的能力是我国核心的力量。“这并不是分裂的源头，而是团结的基础。”

不同意见和价值观共存 持续创造共同利益

他说，国家团结力指的不是一致性，而是认识到不同意见和价值观可以共存，同时持续致力于创造共同利益。这是创造强韧民主的要素，纵使人们意见不一致，也有能力进行开放、相互尊重的讨论，并共同寻找前进的道路。

毕丹星认为，我国正是通过这个民主参与过程，赋予公民在权威面前说出真相的权利，并由此提醒当权者，他们背负着为了所有新加坡人的利益，须聆听、适应和行动的责任。

他指出，不同的新加坡人表达爱国精神的方式有别，他和工人党的同仁通过参与民主程序为国家作出贡献，并寻求在这个过程中为国人建立更公平、包容，以及前景更光明的新加坡。

他呼吁国人，在开拓前进道路时，心怀希望和坚定意志，并对我国的人民力量和国家历久不衰的精神抱持绝不动摇的信念。

毕丹星祝愿所有新加坡人国庆日快乐。他说：“工人党要和所有的新加坡人，不论政治背景，一同庆祝我国的成就，并再次承诺与大家齐步迈向长远的未来。”