为国服务50年 何学渊在多个关键岗位影响深远

获颁尼拉乌达玛勋章（最高荣誉）的市区重建局主席何学渊（70岁）在多个高级领导位置上产生深远影响，包括出任公务员首长，以常任秘书的身份领导总理公署、外交部、国防部，以及负责国家安全及情报协调任务。

何学渊在1997年获颁公共行政奖章（金）、2007年获颁功绩奖章，2016年再获颁殊功勋章。这是1997年以来他第四次获得国家表彰。

退休后继续为我国做出贡献

何学渊2010年9月1日从公务员首长的位置上退休，随后在多个位置上继续为新加坡做出贡献。

政府在授勋赞词中说：“何学渊先生为国卓越服务超过50年，做出了巨大的贡献。政府为此向他颁授尼拉乌达玛勋章（最高荣誉）。”

授勋赞词也指出，何学渊作为国家研究基金会董事，帮助建立了重大研究、创新与企业平台的能力，以支持国家战略和经济需要，作为市建局主席，他也为国家的可持续发展，提供在土地长期用途与基础设施规划方面的宝贵指导。

他也是社会科学研究理事会的首任主席，提出培养人才和加强社会科学和人文学科研究的重要举措，并作为战略前景研究中心的高级顾问，加强我国政府在更复杂化境中进行整体规划的能力。

何学渊目前也是公共服务学院的高级研究员，还在2021年出任国家美术馆主席。

政府在冠病疫情告一段落时进行的内部检讨，也邀请何学渊主持这项工作。

何学渊：有幸与许多人共事 建设充满活力新加坡

何学渊婉拒采访，只通过电邮说：“我很感激过去50年有机会为国家服务。在这个漫长的旅程中，我有幸与许多人共事，他们和我有着共同的愿景，也就是要建设一个具有竞争力、安全、而且文化上充满活力的新加坡。”

何学渊是尼拉乌达玛勋章（最高荣誉）1975年设立以来的第12位受勋者。与更高级别的淡马锡勋章（最高荣誉）限定12名受勋者不同，这枚勋章未设定人数上限。

尼拉乌达玛勋章（最高荣誉）前11位受勋者分别是1990年获表彰的建国元勋杜进才博士、王邦文和巴克，以及前地铁局主席范佑安博士；2006年受勋的财政部前常任秘书林祥源和新加坡科技研究局前主席杨烈国、因成功保住白礁主权在2008年获颁奖章的巡回大使许通美教授、2012年的总统顾问理事会前主席比莱、2015年的全国雇主联合会前主席李庆言、2017年的公共服务委员会前主席张赞成，以及2019年的总统顾问理事会理事林子安。