二殊功勋章得主 为国家为社会做贡献

颁授国庆奖章是我国总统表彰在各个领域有杰出贡献者的方式，今年共有6774人获得21个类别的奖章。其中六人获颁殊功勋章（Distinguished Service Order，简称DSO），《联合早报》今天介绍其中两位，分别是少数种族权利总统理事会理事赛哈山，以及前公务员首长王文辉。

赛哈山：爱国是回教信仰的一部分

“如果我们去看回教教义，就会发现爱国是非常重要的，因为这是我们信仰的一部分。我们应该为国家尽最大的努力。”

少数种族权利总统理事会理事赛哈山（Syed Hassan bin Syed Mohamed bin Salim Al-Attas，72岁），为加强我国社会凝聚力做出了杰出贡献，获颁2024年的殊功勋章。

赛哈山已在2015年获颁功绩奖章。他是武吉知马巴亚维回教堂（Ba’alwie Mosque）服务时间最长的回教导师和负责人，过去近50年致力于推动本地的跨宗教和谐。

巴亚维回教堂是赛哈山的父亲在1952年设立的，回教堂内有一座小型跨信仰博物馆，展出回教、基督教、犹太教、佛教和印度教的经书与文物，被国务资政李显龙誉为“本地跨宗教友谊与合作的典范”。

赛哈山经常亲自接待本地社群和国际访客，带领他们参观这座博物馆，向他们介绍本地多元文化和谐共处的情况。他也希望通过这些展品，促进各宗教信仰之间的理解。

他也为加强社区凝聚力付出时间精力，包括担任新加坡宗教联谊会的理事，参与跨种族和宗教信任圈（现为和谐圈）的指导委员会，也出任全福基金会与和谐圈的信托人。

谈到再次获表彰的感言时，这位德高望重的宗教领袖谦逊地说：“我真的很意外，许多人比我更优秀、更当得起这个荣誉，因此我没有预料到会获得表彰。”

赛哈山也是本地马来文报《每日新闻》2019年“杰出成就奖”得主，他在跨信仰领域所取得的成就，也被位于约旦首都安曼的回教战略研究中心收录在《穆斯林500》一书中。

王文辉：为公共服务投入整个职业生涯是我的荣幸

前公务员首长王文辉是今年的殊功勋章获得者之一，他在长达近40年的公共服务生涯中为国家做出贡献。（企发局提供）

前公务员首长王文辉推动公共部门朝以民为本和数码化的道路前进，更协助本地企业扩大规模和走向国际，是2024年殊功勋章的六名得主之一。

投身公共服务将近40年的王文辉（63岁）受访时说，整个职业生涯都投入公共服务是他的荣幸，也很幸运能有全心投入的同事一起奋斗，推出建国一代配套等计划来改善新加坡人的生活，以及在全球金融危机和冠病疫情当中坚持不懈地努力。

他说：“就算在这些充满了动荡的时期，我的同事们也坚守诚信、服务与卓越的价值观。我要同他们分享此刻的殊荣。”

王文辉在2010年出任公务员首长，并先后在国防部、交通部、贸工部和财政部担任常任秘书。他为东北地铁线的开通做出贡献，更在2009年全球经济衰退的时候，参与制定经济政策帮助我国度过危机。

他也引导公共服务朝数码政府迈进，善用科技和数据来更好地支持政策制定过程和为新加坡人服务，以大胆创新的方式，推出以民为本的政策与服务。

王文辉2017年卸任公务员首长后，则担任新加坡企业发展局首任主席，带领这个新设立的机构为本地企业提供支持，包括带领团队打造企业腾飞计划，协助高发展潜能企业跃升为业界领军者，同时倡导有助于企业数码化、创新和国际化的项目和伙伴计划。他已在2024年卸任企发局主席职务。

他也曾是新加坡国内税务局和新加坡海事及港务管理局等法定机构的主席。

目前，王文辉仍是新加坡金融管理局董事，担任风险委员会主席。

他过去曾多次获得国庆奖章，包括在2004年获颁公共行政（金）奖章，以及在2010年获颁功绩奖章和长期服务奖章。