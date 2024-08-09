首次发表国庆献词 黄循财：密缝社会安全网着重扶老助困

在快速变化和动荡的全球环境中，政府会投入更多资金，加强社会援助体系，给予那些赶不上时代步伐的人、年长者，以及夹心层更多援助。

总理兼财政部长黄循财，星期四（8月8日）发表他上任以来的首次国庆献词。他说，在过去两年的财政预算案中，他推出多项扶持低薪工人、帮助弱势家庭，以及提升退休保障的措施，也落实健康SG和乐龄SG等全国计划，以更好地照顾年长者的需求。接下来，政府打算做得更多。

他指出，政府会通过新加坡携手前进运动，进一步巩固社会安全网，除了加强对家庭的支持，也会帮助国人从就业挫折中振作。“政府已经有了一些初步的想法，我会在国庆群众大会上进一步说明。”

国庆群众大会下星期天（18日）在宏茂桥工艺教育学院总部举行，这是我国总理勾勒国家发展方向的重要平台。

政府与新加坡人携手 打造更美好新加坡

黄循财今年5月接任，成为我国第四任总理。他在这次的国庆献词中，重点谈到由他领导的政府如何与新加坡人携手，打造更美好的新加坡。

在政府推出更多援助的同时，他鼓励人们勤奋向上，充分利用所得资源，在职场上竭尽所能争取最佳表现，以提升家人的生活质量。成功人士则应该回馈社会，帮他人一把。

对于人们关注的生活费问题，黄总理说，政府了解物价上涨对人们日常开销带来的影响，并承诺会加倍努力稳定物价。政府虽然无法控制全球价格，但能做的是继续保持新元强劲，让人们免受全球通胀所带来的最严重冲击。

他预计，我国能够取得更好的经济增长，员工工资也会随之增加。政府会继续通过发放社区发展理事会邻里购物券、现金补助和水电费回扣等，纾缓通胀对人们带来的冲击，尤其是中低收入家庭。单是今年，政府就给每一户新加坡公民家庭，发放800元的邻里购物券。

去年，我国经济全年增长1.1%，贸工部早前预测，今年的全年增长介于1%至3%。

住屋价格一直是牵动人们神经的重要课题，为了稳定房价，政府近年来采取一系列降温措施，也增加预购组屋供应。

今年10月起，预购组屋会按照新的标准（Standard）、优选（Plus）和黄金（Prime）地段分类框架出售，以确保组屋价格合理，避免买家不公平地获取暴利。

黄总理说：“房屋政策的创新，反映出我们坚持奉行居者有其屋的理念。我们下定决心，确保公共住房政策公平，让国人买得到，也买得起政府组屋。”

推动经济全面创新和提高生产力 应付生活费上涨

长远而言，他认为应付生活费上涨的关键，是推动经济全面创新和提高生产力，这样才能让工资涨幅高过通胀，提高整体生活水平。

为此，政府会持续投资科研，发展机器人技术和人工智能等新科技；展开如樟宜机场第五搭客大厦、大士港口等重点基础建设项目，来加强我国作为全球物流枢纽的竞争优势。

黄总理指出，这些战略已经奏效，因为不少跨国企业总裁都表示对新加坡充满信心，认为我国是稳定可靠的基地。

为确保人们能从新工作中受益，他承诺，政府会积极地帮助劳动队伍做好准备，把握新机遇，通过技能创前程，协助所有人在职业生涯中持续掌握新技能。

今年的国庆献词在总统府的斯里淡马锡官邸（Sri Temasek）录制。由于主楼正在装修，黄总理会暂时在斯里淡马锡官邸办公，那里也是建国总理李光耀一家人，于1965年8月8日我国独立前夕暂住的地方。

通过这个历史场景，黄总理希望人们在欢庆国庆日的同时，勿忘我国是如何从一个不被看好的国家，变成世界舞台上耀眼的小红点。