新总统新总理国庆敬礼 祝愿国家欣欣向荣

尚达曼总统与黄循财总理首次以我国新领导人的身份，出席今年在总统府举行的国庆敬礼仪式。

总统府国庆敬礼仪式星期四（8月8日）早上9时30分在总统府广场举行，出席者还包括国务资政李显龙、副总理兼贸工部长颜金勇、副总理王瑞杰、公务员首长叶成昌，以及300多名来自总统办公室、总理公署、国家公园局和新加坡宪兵部队等单位的人员。

尚达曼率领出席者一同在升旗礼上唱国歌和宣读信约。与会者也挥舞手中小国旗，一起高唱爱国歌曲“我们是新加坡”（We Are Singapore）。

随后，全体移步总统府宴会厅，欣赏励航学校（Lighthouse School）师生带来的歌唱表演，其间两名学生现场以手语“配唱”。视障歌手陈伟联也带领学生们献唱国庆歌曲“Home”（《家》）。

同日，国防部也举行了国庆敬礼仪式，在国庆前夕为国家献上祝福。

国防部发文告说，国防部长黄永宏医生与大约1000名国防部和新加坡武装部队的人员出席了仪式了，一同宣读信约和唱国歌。

此外，新加坡新艺演艺团（Music & Drama Company）配合今年的国庆主题——“全民一心，团结一致”（Together, As One United People）呈献精彩舞蹈，展现我们的家国在武装部队保卫下一片欣欣向荣。这个主题也彰显保家卫国人人有责，借此纪念新加坡全面防卫40周年。

出席仪式的包括国防部高级政务部长王志豪、人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈、国防部常任秘书陈庆基、武装部队总长孟耀诚海军中将，陆军、海军、空军、国防数码防卫与情报军部队的总长，以及国防部和武装部队的高级官员。

所有新加坡武装部队单位，包括海外训练分队等，也都将举行仪式庆祝我国的59岁生日。