提升版学前教育援助配套8月推出 每年8500孩童料受惠

聚焦学前教育的提升版社区联系计划（ComLink+）援助配套8月开始推出，每年预计有约8500名孩童受惠。

文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆，星期四（8月8日）在新家庭导师基础培训课程结业礼上，做出这项宣布。

透过ComLink+学前教育援助配套，受益家庭若在9月1日前让孩子三岁时进入托儿所，孩子可从10月起获得一次的500元儿童培育户头填补；若能确保孩子三岁至六岁期间定期上课，并维持至少75％出席率，每季度还可获200元填补。家庭导师将通知有适龄孩子的ComLink+家庭提出申请。

系列措施试行三年 成效好或将扩大

政府于2021年起正式推展的ComLink计划，去年11月提升为ComLink+，涵盖就业、存钱购屋、减轻债务，以及学前教育四大援助配套。这系列措施将试行三年，如果成效良好，可能进一步扩大。

另三项援助配套，将从今年底开始逐步推出，详情日后公布。蔡瑞隆说，ComLink+家庭只要积极采取行动来实现与家庭导师共同制定的目标，为自己及孩子争取更好的未来，这些配套就能提供额外的经济援助。

陈威廉（47岁，铁厂杂工）与妻子去年12月迎来他们的女儿，并在约半年前搬入义顺的租赁组屋。

“女儿刚出世时，我担心有很多东西都负担不起，买的东西很多都是二手的。虽然现在孩子还小，我们可能要多等两年才可能从这个援助配套中受惠，但了解到政府这么支持我们这些有需要的家庭，我会比较安心。”

新基础培训 助新入职家庭导师掌握必备技能

另一方面，新家庭导师基础培训课程由社会及家庭发展部与国家福利理事会的社会服务学院（Social Service Institute）联合制定，协助新入职的家庭导师掌握必要的知识和技能，以更好地协助受惠家庭。

这项培训通过实体和线上的混合方式进行，每轮培训为期六周，内容包括个案管理、如何与受惠家庭共同制定行动计划、辅导的技巧和基本财务规划。

当局指出，新的培训课程整合以往各个家庭导师所接受的不同培训，以提供有系统的培训。新入职的家庭导师会在被分配到各个社会服务中心前，接受这个培训。

30名家庭导师已完成于7月1日至8月8日举行的首个基础培训课程，他们星期四参加结业礼并从蔡瑞隆手中领取证书。

34岁的赖文杰是其中一人。他在社会服务领域工作10多年，三个月前刚成为家庭导师。

赖文杰受访时说，尽管参加过不少相关培训，但他认为这个新培训课程对他仍有益处，其中沟通技巧最为实用。

“身为家庭导师或社工，有时候当我们看到一个家庭面临许多问题时，就会急着想要去改变他们。我们的培训导师则鼓励我们要改变思维，不要抱着想要改变他们的心态，而是去发现他们的强项和发展空间。”

截至7月，本地共有近200名家庭导师在全岛24个社会服务中心服务。当局计划在今年底前，招募另外100名家庭导师。