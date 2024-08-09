黄总理：我国须以远见及魄力应对外部挑战

无论是中美竞争，还是欧洲和中东爆发冲突，或是民粹主义和经济保护主义大行其道，各种外部挑战都没有缓和的迹象。虽然新加坡不像刚独立时那样一无所有，但要应对这些强大的外部力量，我国须有远见和魄力，不能安于现状，固步自封。

星期五（8月9日）是我国建国59周年国庆日。总理兼财政部长黄循财，在国庆日前夕发表他任内的首个国庆献词时说，我国有充分的理由，为这些年来所取得的成就感到高兴和自豪。因为我国已从一个微不足道的小国，成为第一世界国家的典范；从一个不被看好的国家，变成世界舞台上一个耀眼的小红点。

但他也提醒，我国正面对新的挑战，全球局势正在发生重大变化。

他以中美为例说：“目前，中美两国并不想正面对抗，但他们之间的战略竞争却有可能影响世界的和平和稳定。这对本区域尤其不利。”

与此同时，民粹主义、经济民族主义和保护主义抬头，加上许多国家都陷入政治困境，他因此觉得，这让各国更难应对紧迫的生存危机，尤其是气候变化。

面对这样一个不利的大环境，黄总理坦言，这让他深感忧虑。要在逆境中求存，就须保持灵活，拥有远见和魄力，也须推陈出新，开拓自己的发展道路。

黄总理带领的第四代领导团队，将从三方面领导我国前进：一、通过推动创新和提高生产力，为新加坡人创造更多机会；二、稳定物价；三、加强社会援助体系。

加强个人和社区的作用

政府加大力度以应对新挑战的同时，也会加强个人和社区所扮演的角色。

“我们鼓励每个人勤奋向上，充分利用资源和援助，在工作上竭尽所能，提升家人的生活。成功人士应该回馈社会，向其他同胞伸出援手。这样，我们才能加强社会的团结和坚韧。”

黄总理说：“这些是我们可以应对世界新局势的策略。我们要克服严峻的挑战，没有捷径可走，也没有标准答案可供参考，但挑战越大，我们就要更坚定地迎难而上，将劣势转化为优势。”

他提醒国人，建国总理李光耀和其他建国元勋，正是在建国一代的支持下，以坚韧不拔的精神和决心，克服了重重困难，为今天的新加坡奠定了稳固的根基。

回首59年的建国之路，我国从没有多大谋生本事或自我防卫能力的第三世界国家，成了拥有全球最繁忙海港和机场，人民受高等教育的宜居城市。

这不平凡的经历，显示我国有能力携手克服困难，黄总理呼吁人们勇往直前，再攀高峰，建立一个璀璨光明且处处机遇的未来。

他引用今年国庆庆典主题歌《携手向前》（Not Alone）的歌词说：“只要我们互爱互助，这里就是我们温馨的家。只要我们心连心，我们就能走得更远。”

总理国庆献词的华语版由副总理兼贸工部长颜金勇宣读；马来语版由主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高宣读，淡米尔语版则由内政部长兼律政部长尚穆根宣读。