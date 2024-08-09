2024年国庆奖章名单

尼拉乌达玛勋章（最高荣誉）Order of Nila Utama (With High Distinction)
何学渊 市区重建局主席
殊功勋章 DSO（Distinguished Service Order）
蔡琼莹 兀兰医疗园区发展委员会主席、先锋保健集团主席
谢福华 国立大学医学组织主席、国立大学信托委员会董事
王文辉 新加坡企业发展局前主席、前公务员首长
赛哈山 少数种族权利总统理事会理事
陈永祥 黄丝带新加坡董事会主席
张铭坚 新科工程主席、淡马锡控股前董事
功绩奖章 MSM（Meritorious Service Medal）
爱德华·迪西瓦 公共卫生理事会前主席
李全盛 国家环境局主席
林承毅 新联科技主席、能源市场管理局主席
严昌明 滨海湾花园主席
彭建强 内政部常秘
陈永财教授 新加坡国立大学校长
王斯芸 教育部顾问、前教育总司长
公共服务星章（勋条）BBM（L）
许水 蔡厝港公民咨询委员会主席
谢松龄 凤山公民咨询委员会主席
吴镇明 凯秀公民咨询委员会赞助人
萧作鸣 乌鲁班丹公民咨询委员会副主席
胡兆基 甘榜格南公民咨询委员会副主席
陈立光 裕泉公民咨询委员会主席
王建州 达曼裕廊民众俱乐部管委会主席
吴中庸 景万岸—菜市公民咨询委员会赞助人
Syed Ahmad Bin Syed Yusof Alsagoff 白沙西公民咨询委员会副主席
庞琳 榜鹅海岸公民咨询委员会赞助人
曾振裕 海军部公民咨询委员会赞助人
潘南舜 三巴旺西公民咨询委员会主席
洪汉华 淡滨尼北民众俱乐部管委会副主席
林道钧 白桥民众俱乐部管委会名誉主席
黄宝明 南洋公民咨询委员会副主席
陈祖坤 西北社理会理事
吴友仁 新加坡交响乐团董事主席
谢仰丰 居家宵禁咨询委员会主席
Thirunal Karasu s/o Palaniappan 新加坡社区调解中心调解员
杨国柔教授 公用事业局专家小组顾问
公共服务星章—新加坡卓越之友奖 BBM-DFS
Robert A. Brown教授 教育部学术研究理事会前主席
Morten Jæpelt 驻哥本哈根名誉总领事
Mohd Hassan Marican 新能源董事会前主席
Roland Busch博士 西门子公司总裁兼首席执行官
淡轮敏 三井化学董事会主席
林基泽 国际海事组织前秘书长
公共服务星章 BBM
陈辉耀 勿洛蓄水池—榜鹅公民咨询委员会主席
徐扬明 加基武吉民众俱乐部管委会主席
谢明艺 加基武吉公民咨询委员会副主席
黄海庆 巴耶利峇公民咨询委员会赞助人
江德华 茨园民众俱乐部管委会主席
许婉真 静山民众俱乐部妇女执委会主席
叶玺明 芬薇公民咨询委员会赞助人
吴炳发 惹兰加由公民咨询委员会委员
谢章福 惹兰加由公民咨询委员会赞助人
柯建庆 德义公民咨询委员会委员
李清财 碧山东—新民公民咨询委员会主席
陈卓汕 大巴窑东公民咨询委员会主席
黄怀徳 吉丰公民咨询委员会赞助人
杨汉泉 勿洛公民咨询委员会副主席
蔡华春 凤山公民咨询委员会委员
张毓宝 甘榜菜市公民咨询委员会主席
梁添丁 武吉知马公民咨询委员会副主席
Dahlan Bin Hussin 凯秀公民咨询委员会委员
蔡中桐 正华公民咨询委员会主席
陈崑玉 黄埔公民咨询委员会副主席
吴清池 裕青民众俱乐部管委会主席
王家荣 裕泉民众俱乐部管委会副主席
李治伦 布莱德岭公民咨询委员会主席
陈成发 林景公民咨询委员会赞助人
洪宝妹 义顺中公民咨询委员会副主席
陈忠华 义顺东公民咨询委员会赞助人
钟胜强 榜鹅海岸公民咨询委员会赞助人
林宥民 坎贝拉公民咨询委员会赞助人
林生民 三巴旺西J分区居民联系网副主席
陈金发 康埔桦南门居委会财政
洪明德 盛港东公民咨询委员会主席
蒋淇纹 盛港西公民咨询委员会主席
蔡文华 淡滨尼东民众俱乐部管委会主席
魏美凤 淡滨尼北公民咨询委员会委员
陈奕政 波那维斯达公民咨询委员会副主席
宋承雄 亚逸拉惹—玉宝公民咨询委员会副主席
翁志成 武吉班让公民咨询委员会委员
黄佩卿 丰加北民众俱乐部管委会副主席
李松明 杨厝港公民咨询委员会副主席
张仰兴 杨厝港民众俱乐部管委会赞助人
王荣润 裕华公民咨询委员会查账
张明加 裕华公民咨询委员会主席
张良发 中区社理会理事
黄碧莹 中区社理会理事
王梅凤 西北社理会理事
陈为玲 东南社理会理事
Shepherdson Rene Jr Gerard 社区紧急应策与参与理事会执委
梁启聪 基层俱乐部管委会主席
潘黄惠珍 新加坡全国奥委会副主席
Christine Gan 新加坡社区基金会主席
颜素琳博士 英语节目咨询委员会主席
Suresh Pillai副教授 武装部队紧急医药专科咨询委员会成员
M Rajaram 尤索夫伊萨东南亚研究院信托委员会前副主席
陈东海 南洋理工学院管委会主席
Roy Joseph荣休教授 全国医药道德委员会主席
李瑞全 保健促进局前主席
Ramlee Bin Buang 1FSS主席
尹崇明 黄丝带新加坡董事
黎智昌博士 新加坡知识产权局主席
Mohamed Muzammil Bin Mohamed 法律援助署委派律师
洪清安 分层地契局主席
Mohamed Abdul Akbar Bin Mohamed Abdul Kader 房地产代理理事会理事
洪圣明副教授 全欣社会服务主席
罗文才 董事会多元化理事会联合主席
黄章谊 新加坡鲜农总会主席
黄俐裁 消协调解委员会顾问
杨楚玉 新加坡民航局前董事
公共行政奖章（金）（勋条）
K V Vanu Gopala Menon 新加坡驻马来西亚最高专员
黄瑞莲教授 新保集团董事会高级顾问、前总裁
公共行政奖章（金）
谢伟杰 家事司法法院副首席法官
刘慧丽 教育总司长
林杉教授 南洋理工大学常务副校长兼教务长
区福全 总会计长
李建恩教授 新保集团副总裁（区域医疗）
陈汉辉 新加坡关税局局长
叶伟德 民防总监
罗志威 滨海湾花园局长
严世俊 内政部副常秘（政策）、 能源局前局长
张静文 文社青部常秘、公共服务署和国家发展部前常秘（发展）
谢啇真 金管局局长
公共行政奖章（金）（军事）
李毅骏少将 数码部队总长兼军事情报局长
公共服务奖章—新加坡之友奖 PBM-FOS
Alice P. Gast教授 教育部学术研究理事会前理事
Bijan Dorri博士 新科研医疗科技顾问、诊断开发中心评估委员
Pierre Lorinet 企发局前董事
Tuviah Ehud Schlesinger教授 国立研究基金会研究员评估小组成员
公共服务奖章 PBM
刘秀丽 榜鹅民众俱乐部管委会副主席
王锦业 友诺士民众俱乐部建筑基金委员会副主席
陈俊宏 友诺士公民咨询委员会副主席
Subramanian Sankarasubramanian 巴耶利峇—阿裕尼印族活动执委会主席
Chong Mei Fong, Joanne 实龙岗民众俱乐部妇女执委会副主席
Fan Chun Keong Hillside邻委会主席
林永福 宏茂桥—后港公民咨询委员会赞助人
林培贤 静山Cactus Sunrise居民联系网主席
蔡加明 芬薇公民咨询委员会委员
陈金鸿 德义公民咨询委员会财政
吴欣杰 碧山东—新民公民咨询委员会财政
潘耀泉 大巴窑中民众俱乐部管委会主席
卓煜耀 大巴窑中第六分区居民联系网主席
Mohamed Fauzan Bin Haji Siraj 大巴窑东公民咨询委员会助理财政
周势杰 大巴窑北第二分区居民联系网副主席
郑伟玲 大巴窑西—汤申公民咨询委员会委员
Augustine Jeow Kai Loon 碧林公民咨询委员会助理财政
Lee Seng Meng 碧林公民咨询委员会委员
Azmi Bin Bidin 武吉甘柏公民咨询委员会委员
邱俊贤 武吉甘柏公民咨询委员会委员
王德明 蔡厝港公民咨询委员会赞助人
Hamidah Aidillah Bte Mustafa 吉丰公民咨询委员会副主席
沈俊霖 勿洛民众联络所管委会委员
郑文康 樟宜—四美第二分区居委会主席、樟宜—四美公民咨询委员会委员、樟宜—四美公民咨询委员会社区发展与福利基金委员
袁合健 樟宜—四美第四分区居委会副主席
王玉蓉 甘榜菜市公民咨询委员会助理财政
苏飞燕 实乞纳公民咨询委员会助理财政
黄世科 实乞纳公民咨询委员会副主席
李伟鑫 武吉知马公民咨询委员会委员
朱瑞凤 南利邻委会副主席
Lau Siew Kheng 正华民众俱乐部管委会委员
刘光中 甘榜格南公民咨询委员会赞助人
梁春辉 哥南亚逸公民咨询委员会助理财政
Shaik Mohammed Bin Abdul Lathif 哥南亚逸公民咨询委员会委员
洪铭骏 牛车水—金声公民咨询委员会助理秘书
林佑龙 牛车水—金声公民咨询委员会赞助人
罗大伟 黄埔公民咨询委员会财政
郑燕萍 武吉巴督东公民咨询委员会委员
黄英雄 武吉巴督东公民咨询委员会委员
岑志強 金文泰公民咨询委员会赞助人
陈敏君 金文泰第二分区居委会执委
陈万喜 裕廊中社区紧急应策与参与委员会主席
沈伟念 达曼裕廊C分区居民联系网主席
李之强 巴特礼邻委会主席、布莱德岭公民咨询委员会执委
李美眉 芽笼士乃公民咨询委员会委员
黄英 芽笼士乃公民咨询委员会赞助人
陈作锜 如切公民咨询委员会查账
张明珍 如切公民咨询委员会副主席
王邦耀 景万安—菜市公民咨询委员会委员
吴皆佳 如切民众俱乐部管委会赞助人
M Subeeri Bin Ali Adi 马林百列公民咨询委员会委员
苏建平 林邦公民咨询委员会委员
郑元勇 林邦公民咨询委员会副主席
Azriman Mansor 马西岭公民咨询委员会财政
胡明仁 马西岭社区紧急应策与参与委员会主席
张澄榞 林景公民咨询委员会主席
黄贵明 油池第12分区居委会执委
陈莲玉 忠邦民众俱乐部管委会助理秘书
Shailaja d/o Kamalasanan 忠邦公民咨询委员会委员
赖鸿林 义顺中公民咨询委员会秘书
刘克元 义顺东公民咨询委员会主席
郭赞辉 义顺连公民咨询委员会查账
林伟强 义顺连公民咨询委员会助理财政
冯雪玲 义顺南公民咨询委员会委员
王康荣 义顺南公民咨询委员会副主席
Abdul Kader Bin Hussin 白沙中公民咨询委员会委员
郑影莹 白沙中公民咨询委员会委员
谢智友 白沙东公民咨询委员会委员
李恩彤 白沙东公民咨询委员副主席
谢静云 白沙西公民咨询委员财政
Norizan Bte Mohamed Yusof 榜鹅海岸公民咨询委员会委员
黄佩玲 榜鹅海滨公民咨询委员会委员
陈奕全 海军部公民咨询委员会查账
Ravindran s/o Sockalingam 坎贝拉公民咨询委员会委员
陈良治 三巴旺中公民咨询委员会助理秘书
卓玉珠 三巴旺中公民咨询委员会委员
Djoni Huang Sian Wei医生 兀兰公民咨询委员会助理财政
Lalithama Nair 兀兰公民咨询委员会委员
陈冠成 万国民众俱乐部管委会副主席
顾锦伟 盛港东公民咨询委员会赞助人
Shariffudin Bin Hassan 盛港北公民咨询委员会委员
杨炎钦 盛港北公民咨询委员会委员
钟祥龙 盛港西公民咨询委员会副主席
Ann Nirmala d/o Natarajan 淡滨尼Sunrise居民联系网主席
林灿伟 淡滨尼中民众俱乐部管委会主席
吴秀春 淡滨尼尚育公民咨询委员会委员
陈明新 淡滨尼尚育公民咨询委员会赞助人
Norhaya Bte Isnain 淡滨尼东马来活动执委会主席
黄志顺 淡滨尼西民众俱乐部管委会副主席
Ramachandran Sreenivasan 淡滨尼西民众俱乐部管委
林先锋 波那维斯达公民咨询委员会委员
翁梓强 亨德森—杜生公民咨询委员会委员
Namrita Chowdhry 亨德森—杜生公民咨询委员会委员
Yeo Woo Poe George 摩绵—经禧公民咨询委员会查账
Yow Sai Phat 女皇镇民众俱乐部管委会赞助人
王财明 中峇鲁民众俱乐部管委
Zulayqha Bte Zulkifli 丹戎巴葛民众俱乐部管委基层成员、马来活动执委会秘书
陈丽晶 亚逸拉惹—玉宝公民咨询委员会助理秘书
冯达豪 文礼公民咨询委员会委员
苏燕真 文礼公民咨询委员会委员
蔡明华 南洋公民咨询委员会财政
符译方 直落布兰雅公民咨询委员会委员
吴景初 直落布兰雅公民咨询委员会财政
Haron Bin Hashim 西海岸公民咨询委员会委员
林海德 西海岸公民咨询委员会委员
Karanth Kota Suresh 武吉巴督公民咨询委员会查账
高翠兰 武吉巴督公民咨询委员会秘书
方荣进 武吉班让公民咨询委员会委员
姚福发 丰加北公民咨询委员会主席
C. Minnoli 后港公民咨询委员会秘书
李蕙 后港公民咨询委员会委员
蔡继民 哥本峇鲁公民咨询委员会助理秘书
陈文安 哥本峇鲁公民咨询委员会助理财政
蔡明谷 麦波申公民咨询委员会主席
Muthukkumar s/o Nallayan 麦波申公民咨询委员会委员
卓梅娇 玛丽蒙公民咨询委员会委员
Vijayendren s/o Krishnan 玛丽蒙公民咨询委员会委员
金华文 蒙巴登公民咨询委员会赞助人
陈祥兴 蒙巴登公民咨询委员会副主席
Balasubramaniam s/o Rajaretnam 新域民众俱乐部管委
林启聪 先驱公民咨询委员会委员
洪健凯 波东巴西公民咨询委员会秘书
Kamaladevi d/o Chellayya 波东巴西第3分区居委会助理秘书
林尚志 榜鹅西公民咨询委员会助理秘书
陈家俊 榜鹅西公民咨询委员会委员
雷端达 拉丁马士公民咨询委员会委员
林崇文 东南社理会理事
刘绵才 西南社理会理事
雷国强 西南社理会理事
Ravindren s/o Ganasen 人协印族活动执委会协调理事会副主席
曾建权 宗乡会馆联合总会副会长
Louis Soliano 爵士音乐家
Malminderjit Singh 锡克教咨询理事会主席
Muhammad Bin Ismail 惹兰加由和谐圈主席
Norshahril Bin Saat博士 马来文化基金会主席
陈文发 影片上诉委员会主席
唐琴玲副教授 武装部队心脏专科顾问小组成员
周顺文 培华长老会小学管委会前主席
张仰学 工艺教育局董事会主席
蔡志礼博士 推广华文学习委员会委员
Dhirendra Shantilal 义安理工学院理事会前理事
郭福顺 海星天主教中学管委会主席
廖学铭 所得税检讨委员会副主席
吴凊娇 护联中心董事
王万隆 新加坡肌肉萎缩症协会前董事
陈如凤 国立健保集团董事
Mohamed Feisal Bin Mohamed Hassan博士 宗教改造小组秘书
黄国伟 内政团队战备人员协会董事
郭茂华 刑事法令咨询委员会（检讨）替代主席
陈前康 赌博管制局董事
陈启德 中央公积金局董事
杨雅镁 工作场所安全与卫生理事会理事
王金榜 市区重建局董事
Arfat Beebee Bte Noor Mohamed Abdul Latiff 新加坡法律义务办事处董事
钟玉璇博士 新加坡协助残障者自立局前董事
Hawa Bee Bte Mohamed Hussain 寄养父母
Hazlina Abdul Halim 新加坡回教妇女协会会长
黄志嘉 国家福利理事会董事
陈俚仙 新加坡妇女联合会卸任会长
崔嘉平 新加坡环境管理协会义务财政
陈美华 新加坡渔业工商联合会联络人
谢锦发 新加坡中华总商会工商业委员会主席
王腾忆 新加坡中小企业商会卸任会长
翁德龙 保健服务雇员联合会秘书长
林志康 新加坡劳商工友联合会秘书长、职总副会长
Sazali Bin Zainal 新科工程职员联合会秘书长
尚杰夫 公共雇员联合会秘书长、职总中央委员
何丽萍 职总财政司长
（2024年国庆奖章得主完整名单已经上网，公众可以登录总理公署网站查询，网址是www.pmo.gov.sg/national-day-awards）