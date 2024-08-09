2024年国庆奖章名单

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发布 / 2024年8月9日 5:03 AM
2024年国庆奖章得主完整名单已经上网，公众可登录总理公署网站查询。（李天錡摄）
2024年国庆奖章得主完整名单已经上网，公众可登录总理公署网站查询。（李天錡摄）

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尼拉乌达玛勋章（最高荣誉）Order of Nila Utama (With High Distinction)

何学渊　市区重建局主席

殊功勋章 DSO（Distinguished Service Order）

蔡琼莹　兀兰医疗园区发展委员会主席、先锋保健集团主席

谢福华　国立大学医学组织主席、国立大学信托委员会董事

王文辉　新加坡企业发展局前主席、前公务员首长

赛哈山　少数种族权利总统理事会理事

陈永祥　黄丝带新加坡董事会主席

张铭坚　新科工程主席、淡马锡控股前董事

功绩奖章 MSM（Meritorious Service Medal）

爱德华·迪西瓦　公共卫生理事会前主席

李全盛　国家环境局主席

林承毅　新联科技主席、能源市场管理局主席

严昌明　滨海湾花园主席

彭建强　内政部常秘

陈永财教授　新加坡国立大学校长

王斯芸　教育部顾问、前教育总司长

公共服务星章（勋条）BBM（L）

许水　蔡厝港公民咨询委员会主席

谢松龄　凤山公民咨询委员会主席

吴镇明　凯秀公民咨询委员会赞助人

萧作鸣　乌鲁班丹公民咨询委员会副主席

胡兆基　甘榜格南公民咨询委员会副主席

陈立光　裕泉公民咨询委员会主席

王建州　达曼裕廊民众俱乐部管委会主席

吴中庸　景万岸—菜市公民咨询委员会赞助人

Syed Ahmad Bin Syed Yusof Alsagoff　白沙西公民咨询委员会副主席

庞琳　榜鹅海岸公民咨询委员会赞助人

曾振裕　海军部公民咨询委员会赞助人

潘南舜　三巴旺西公民咨询委员会主席

洪汉华　淡滨尼北民众俱乐部管委会副主席

林道钧　白桥民众俱乐部管委会名誉主席

黄宝明　南洋公民咨询委员会副主席

陈祖坤　西北社理会理事

吴友仁　新加坡交响乐团董事主席

谢仰丰　居家宵禁咨询委员会主席

Thirunal Karasu s/o Palaniappan　新加坡社区调解中心调解员

杨国柔教授　公用事业局专家小组顾问

公共服务星章—新加坡卓越之友奖 BBM-DFS

Robert A. Brown教授　教育部学术研究理事会前主席

Morten Jæpelt　驻哥本哈根名誉总领事

Mohd Hassan Marican　新能源董事会前主席

Roland Busch博士　西门子公司总裁兼首席执行官

淡轮敏　三井化学董事会主席

林基泽　国际海事组织前秘书长

公共服务星章 BBM

陈辉耀　勿洛蓄水池—榜鹅公民咨询委员会主席

徐扬明　加基武吉民众俱乐部管委会主席

谢明艺　加基武吉公民咨询委员会副主席

黄海庆　巴耶利峇公民咨询委员会赞助人

江德华　茨园民众俱乐部管委会主席

许婉真　静山民众俱乐部妇女执委会主席

叶玺明　芬薇公民咨询委员会赞助人

吴炳发　惹兰加由公民咨询委员会委员

谢章福　惹兰加由公民咨询委员会赞助人

柯建庆　德义公民咨询委员会委员

李清财　碧山东—新民公民咨询委员会主席

陈卓汕　大巴窑东公民咨询委员会主席

黄怀徳　吉丰公民咨询委员会赞助人

杨汉泉　勿洛公民咨询委员会副主席

蔡华春　凤山公民咨询委员会委员

张毓宝　甘榜菜市公民咨询委员会主席

梁添丁　武吉知马公民咨询委员会副主席

Dahlan Bin Hussin　凯秀公民咨询委员会委员

蔡中桐　正华公民咨询委员会主席

陈崑玉　黄埔公民咨询委员会副主席

吴清池　裕青民众俱乐部管委会主席

王家荣　裕泉民众俱乐部管委会副主席

李治伦　布莱德岭公民咨询委员会主席

陈成发　林景公民咨询委员会赞助人

洪宝妹　义顺中公民咨询委员会副主席

陈忠华　义顺东公民咨询委员会赞助人

钟胜强　榜鹅海岸公民咨询委员会赞助人

林宥民　坎贝拉公民咨询委员会赞助人

林生民　三巴旺西J分区居民联系网副主席

陈金发　康埔桦南门居委会财政

洪明德　盛港东公民咨询委员会主席

蒋淇纹　盛港西公民咨询委员会主席

蔡文华　淡滨尼东民众俱乐部管委会主席

魏美凤　淡滨尼北公民咨询委员会委员

陈奕政　波那维斯达公民咨询委员会副主席

宋承雄　亚逸拉惹—玉宝公民咨询委员会副主席

翁志成　武吉班让公民咨询委员会委员

黄佩卿　丰加北民众俱乐部管委会副主席

李松明　杨厝港公民咨询委员会副主席

张仰兴　杨厝港民众俱乐部管委会赞助人

王荣润　裕华公民咨询委员会查账

张明加　裕华公民咨询委员会主席

张良发　中区社理会理事

黄碧莹　中区社理会理事

王梅凤　西北社理会理事

陈为玲　东南社理会理事

Shepherdson Rene Jr Gerard　社区紧急应策与参与理事会执委

梁启聪　基层俱乐部管委会主席

潘黄惠珍　新加坡全国奥委会副主席

Christine Gan　新加坡社区基金会主席

颜素琳博士　英语节目咨询委员会主席

Suresh Pillai副教授　武装部队紧急医药专科咨询委员会成员

M Rajaram　尤索夫伊萨东南亚研究院信托委员会前副主席

陈东海　南洋理工学院管委会主席

Roy Joseph荣休教授　全国医药道德委员会主席

李瑞全　保健促进局前主席

Ramlee Bin Buang　1FSS主席

尹崇明　黄丝带新加坡董事

黎智昌博士　新加坡知识产权局主席

Mohamed Muzammil Bin Mohamed　法律援助署委派律师

洪清安　分层地契局主席

Mohamed Abdul Akbar Bin Mohamed Abdul Kader　房地产代理理事会理事

洪圣明副教授　全欣社会服务主席

罗文才　董事会多元化理事会联合主席

黄章谊　新加坡鲜农总会主席

黄俐裁　消协调解委员会顾问

杨楚玉　新加坡民航局前董事

公共行政奖章（金）（勋条）

K V Vanu Gopala Menon　新加坡驻马来西亚最高专员

黄瑞莲教授　新保集团董事会高级顾问、前总裁

公共行政奖章（金）

谢伟杰　家事司法法院副首席法官

刘慧丽　教育总司长

林杉教授　南洋理工大学常务副校长兼教务长

区福全　总会计长

李建恩教授　新保集团副总裁（区域医疗）

陈汉辉　新加坡关税局局长

叶伟德　民防总监

罗志威　滨海湾花园局长

严世俊　内政部副常秘（政策）、 能源局前局长

张静文　文社青部常秘、公共服务署和国家发展部前常秘（发展）

谢啇真　金管局局长

公共行政奖章（金）（军事）

李毅骏少将　数码部队总长兼军事情报局长

公共服务奖章—新加坡之友奖 PBM-FOS

Alice P. Gast教授　教育部学术研究理事会前理事

Bijan Dorri博士　新科研医疗科技顾问、诊断开发中心评估委员

Pierre Lorinet　企发局前董事

Tuviah Ehud Schlesinger教授　国立研究基金会研究员评估小组成员

公共服务奖章 PBM

刘秀丽　榜鹅民众俱乐部管委会副主席

王锦业　友诺士民众俱乐部建筑基金委员会副主席

陈俊宏　友诺士公民咨询委员会副主席

Subramanian Sankarasubramanian　巴耶利峇—阿裕尼印族活动执委会主席

Chong Mei Fong, Joanne　实龙岗民众俱乐部妇女执委会副主席

Fan Chun Keong　Hillside邻委会主席

林永福　宏茂桥—后港公民咨询委员会赞助人

林培贤　静山Cactus Sunrise居民联系网主席

蔡加明　芬薇公民咨询委员会委员

陈金鸿　德义公民咨询委员会财政

吴欣杰　碧山东—新民公民咨询委员会财政

潘耀泉　大巴窑中民众俱乐部管委会主席

卓煜耀　大巴窑中第六分区居民联系网主席

Mohamed Fauzan Bin Haji Siraj　大巴窑东公民咨询委员会助理财政

周势杰　大巴窑北第二分区居民联系网副主席

郑伟玲　大巴窑西—汤申公民咨询委员会委员

Augustine Jeow Kai Loon　碧林公民咨询委员会助理财政

Lee Seng Meng　碧林公民咨询委员会委员

Azmi Bin Bidin　武吉甘柏公民咨询委员会委员

邱俊贤　武吉甘柏公民咨询委员会委员

王德明　蔡厝港公民咨询委员会赞助人

Hamidah Aidillah Bte Mustafa　吉丰公民咨询委员会副主席

沈俊霖　勿洛民众联络所管委会委员

郑文康　樟宜—四美第二分区居委会主席、樟宜—四美公民咨询委员会委员、樟宜—四美公民咨询委员会社区发展与福利基金委员

袁合健　樟宜—四美第四分区居委会副主席

王玉蓉　甘榜菜市公民咨询委员会助理财政

苏飞燕　实乞纳公民咨询委员会助理财政

黄世科　实乞纳公民咨询委员会副主席

李伟鑫　武吉知马公民咨询委员会委员

朱瑞凤　南利邻委会副主席

Lau Siew Kheng　正华民众俱乐部管委会委员

刘光中　甘榜格南公民咨询委员会赞助人

梁春辉　哥南亚逸公民咨询委员会助理财政

Shaik Mohammed Bin Abdul Lathif　哥南亚逸公民咨询委员会委员

洪铭骏　牛车水—金声公民咨询委员会助理秘书

林佑龙　牛车水—金声公民咨询委员会赞助人

罗大伟　黄埔公民咨询委员会财政

郑燕萍　武吉巴督东公民咨询委员会委员

黄英雄　武吉巴督东公民咨询委员会委员

岑志強　金文泰公民咨询委员会赞助人

陈敏君　金文泰第二分区居委会执委

陈万喜　裕廊中社区紧急应策与参与委员会主席

沈伟念　达曼裕廊C分区居民联系网主席

李之强　巴特礼邻委会主席、布莱德岭公民咨询委员会执委

李美眉　芽笼士乃公民咨询委员会委员

黄英　芽笼士乃公民咨询委员会赞助人

陈作锜　如切公民咨询委员会查账

张明珍　如切公民咨询委员会副主席

王邦耀　景万安—菜市公民咨询委员会委员

吴皆佳　如切民众俱乐部管委会赞助人

M Subeeri Bin Ali Adi　马林百列公民咨询委员会委员

苏建平　林邦公民咨询委员会委员

郑元勇　林邦公民咨询委员会副主席

Azriman Mansor　马西岭公民咨询委员会财政

胡明仁　马西岭社区紧急应策与参与委员会主席

张澄榞　林景公民咨询委员会主席

黄贵明　油池第12分区居委会执委

陈莲玉　忠邦民众俱乐部管委会助理秘书

Shailaja d/o Kamalasanan　忠邦公民咨询委员会委员

赖鸿林　义顺中公民咨询委员会秘书

刘克元　义顺东公民咨询委员会主席

郭赞辉　义顺连公民咨询委员会查账

林伟强　义顺连公民咨询委员会助理财政

冯雪玲　义顺南公民咨询委员会委员

王康荣　义顺南公民咨询委员会副主席

Abdul Kader Bin Hussin　白沙中公民咨询委员会委员

郑影莹　白沙中公民咨询委员会委员

谢智友　白沙东公民咨询委员会委员

李恩彤　白沙东公民咨询委员副主席

谢静云　白沙西公民咨询委员财政

Norizan Bte Mohamed Yusof　榜鹅海岸公民咨询委员会委员

黄佩玲　榜鹅海滨公民咨询委员会委员

陈奕全　海军部公民咨询委员会查账

Ravindran s/o Sockalingam　坎贝拉公民咨询委员会委员

陈良治　三巴旺中公民咨询委员会助理秘书

卓玉珠　三巴旺中公民咨询委员会委员

Djoni Huang Sian Wei医生　兀兰公民咨询委员会助理财政

Lalithama Nair　兀兰公民咨询委员会委员

陈冠成　万国民众俱乐部管委会副主席

顾锦伟　盛港东公民咨询委员会赞助人

Shariffudin Bin Hassan　盛港北公民咨询委员会委员

杨炎钦　盛港北公民咨询委员会委员

钟祥龙　盛港西公民咨询委员会副主席

Ann Nirmala d/o Natarajan　淡滨尼Sunrise居民联系网主席

林灿伟　淡滨尼中民众俱乐部管委会主席

吴秀春　淡滨尼尚育公民咨询委员会委员

陈明新　淡滨尼尚育公民咨询委员会赞助人

Norhaya Bte Isnain　淡滨尼东马来活动执委会主席

黄志顺　淡滨尼西民众俱乐部管委会副主席

Ramachandran Sreenivasan　 淡滨尼西民众俱乐部管委

林先锋　波那维斯达公民咨询委员会委员

翁梓强　亨德森—杜生公民咨询委员会委员

Namrita Chowdhry　亨德森—杜生公民咨询委员会委员

Yeo Woo Poe George　摩绵—经禧公民咨询委员会查账

Yow Sai Phat　女皇镇民众俱乐部管委会赞助人

王财明　中峇鲁民众俱乐部管委

Zulayqha Bte Zulkifli　丹戎巴葛民众俱乐部管委基层成员、马来活动执委会秘书

陈丽晶　亚逸拉惹—玉宝公民咨询委员会助理秘书

冯达豪　文礼公民咨询委员会委员

苏燕真　文礼公民咨询委员会委员

蔡明华　南洋公民咨询委员会财政

符译方　直落布兰雅公民咨询委员会委员

吴景初　直落布兰雅公民咨询委员会财政

Haron Bin Hashim　西海岸公民咨询委员会委员

林海德　西海岸公民咨询委员会委员

Karanth Kota Suresh　武吉巴督公民咨询委员会查账

高翠兰　武吉巴督公民咨询委员会秘书

方荣进　武吉班让公民咨询委员会委员

姚福发　丰加北公民咨询委员会主席

C. Minnoli　后港公民咨询委员会秘书

李蕙　后港公民咨询委员会委员

蔡继民　哥本峇鲁公民咨询委员会助理秘书

陈文安　哥本峇鲁公民咨询委员会助理财政

蔡明谷　麦波申公民咨询委员会主席

Muthukkumar s/o Nallayan 麦波申公民咨询委员会委员

卓梅娇　玛丽蒙公民咨询委员会委员

Vijayendren s/o Krishnan　玛丽蒙公民咨询委员会委员

金华文　蒙巴登公民咨询委员会赞助人

陈祥兴　蒙巴登公民咨询委员会副主席

Balasubramaniam s/o Rajaretnam　新域民众俱乐部管委

林启聪　先驱公民咨询委员会委员

洪健凯　波东巴西公民咨询委员会秘书

Kamaladevi d/o Chellayya　波东巴西第3分区居委会助理秘书

林尚志　榜鹅西公民咨询委员会助理秘书

陈家俊　榜鹅西公民咨询委员会委员

雷端达　拉丁马士公民咨询委员会委员

林崇文　东南社理会理事

刘绵才　西南社理会理事

雷国强　西南社理会理事

Ravindren s/o Ganasen　人协印族活动执委会协调理事会副主席

曾建权　宗乡会馆联合总会副会长

Louis Soliano　爵士音乐家

Malminderjit Singh　锡克教咨询理事会主席

Muhammad Bin Ismail　惹兰加由和谐圈主席

Norshahril Bin Saat博士　马来文化基金会主席

陈文发　影片上诉委员会主席

唐琴玲副教授　武装部队心脏专科顾问小组成员

周顺文　培华长老会小学管委会前主席

张仰学　工艺教育局董事会主席

蔡志礼博士　推广华文学习委员会委员

Dhirendra Shantilal　义安理工学院理事会前理事

郭福顺　海星天主教中学管委会主席

廖学铭　所得税检讨委员会副主席

吴凊娇　护联中心董事

王万隆　新加坡肌肉萎缩症协会前董事

陈如凤　国立健保集团董事

Mohamed Feisal Bin Mohamed Hassan博士　宗教改造小组秘书

黄国伟　内政团队战备人员协会董事

郭茂华　刑事法令咨询委员会（检讨）替代主席

陈前康　赌博管制局董事

陈启德　中央公积金局董事

杨雅镁　工作场所安全与卫生理事会理事

王金榜　市区重建局董事

Arfat Beebee Bte Noor Mohamed Abdul Latiff　新加坡法律义务办事处董事

钟玉璇博士　新加坡协助残障者自立局前董事

Hawa Bee Bte Mohamed Hussain　寄养父母

Hazlina Abdul Halim　新加坡回教妇女协会会长

黄志嘉　国家福利理事会董事

陈俚仙　新加坡妇女联合会卸任会长

崔嘉平　新加坡环境管理协会义务财政

陈美华　新加坡渔业工商联合会联络人

谢锦发　新加坡中华总商会工商业委员会主席

王腾忆　新加坡中小企业商会卸任会长

翁德龙　保健服务雇员联合会秘书长

林志康　新加坡劳商工友联合会秘书长、职总副会长

Sazali Bin Zainal　新科工程职员联合会秘书长

尚杰夫　公共雇员联合会秘书长、职总中央委员

何丽萍　职总财政司长

（2024年国庆奖章得主完整名单已经上网，公众可以登录总理公署网站查询，网址是www.pmo.gov.sg/national-day-awards

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