庆典幕后无声英雌 精准掌控表演进度

政府大厦前大草场的绿色观众席上方，有个隐秘的黑箱房间。它犹如国庆庆典的大脑，指挥着台前幕后的各项操作。

表演进行时，黑箱里的工作人员中，最忙碌的要属胡夏玲（44岁）和陈雪薇（35岁）。她们分别担任今年国庆庆典的导播（Show Caller）和技术导播（Tech Caller）。

虽然观众对她们的工作了解不多，胡夏玲和陈雪薇却是庆典的灵魂人物。

胡夏玲受访说，她负责向场地各处的80多名工作人员传达指示，告知他们在特定时间该做什么。这包括负责串场的四名主持人、15个出入口的负责人、电视导播等。陈雪薇则配合胡夏玲，指导现场的灯光、音响、视频和烟花燃放等。

政府大厦前大草场从下午4时开放让公众入场，陈雪薇提前15分钟便准备好大屏幕上播放的视频。到了傍晚6时，胡夏玲通过耳机指示主持人和各组人员待命。在她倒数10秒后的“Go”指令下，表演正式开始。

接下来的两个多小时，胡夏玲和陈雪薇两人须全神贯注，根据各自的流程表，细致入微地指导表演进度，几乎不间断地发布数百条指示。

胡夏玲（左）和陈雪薇（右）在两个多小时的国庆庆典进行期间，必须全神贯注。她们所在的“黑箱”控制室不对外开放，鲜少有公开画面。（国庆庆典筹委会提供）

她们唯一能稍微松口气的时间，是在军方指导检阅礼的时候。若要上厕所，她们得乘坐升降机往返于黑箱和地面层。胡夏玲说：“我们尽量提前解决生理需求，因为庆典一开始就几乎没有时间！”

至于哪个环节最具挑战，两人都说是紧随检阅礼的精锐防卫表演，因为涉及的人员多，呈现的元素环环相扣，节奏全靠她们掌控。