助释囚融入社会逾二十载 黄丝带董事会主席陈永祥获殊功勋章

用二十余载的心力，建立释囚与社会之间的桥梁，黄丝带新加坡董事会主席、为社会做出重大贡献的长期义工陈永祥荣获今年的殊功勋章。

这是陈永祥（75岁）第四次获得国庆奖章。他1997年、2007年和2017年曾分别获颁公共服务星章、公共服务星章（勋条）和功绩奖章。

会计师出身的陈永祥1983年开始担任义工为国家福利理事会服务，之后曾出任福理会副会长和公益金主席，在社会服务领域是个响当当的名字。2022年，社会及家庭发展部颁发杰出终身义工奖给他，这是当局颁授给义工的最高荣誉。

2003年受委太平绅士探监委员会及审查委员会之后，他开始涉足惩教领域。作为委员，他的职责是到监狱视察，确保囚犯基本福利得到照顾。

过去20年，陈永祥协助改善了我国惩教和狱后监督制度，并于2021年出任黄丝带新加坡董事会主席，为前囚犯的改造和重新融入社会的政策与策略提供指导，也帮助囚犯提升技能，改善他们出狱后的就业机会。

陈永祥对于获颁殊功奖章深表荣幸。他受访时说，奖章肯定了社区支持对协助前囚犯重新融入社会的重要，他也很感激有机会为社会做出有意义的改变。

“我也要感谢一路上支持我的朋友和同事，期待在未来的日子里延续这些有意义的努力，争取积极的变革。”

通过黄丝带新加坡的努力，愿意聘请释囚的雇主从2021年的5634个增至去年的6516个，去年也有超过4000名囚犯接受技能培训，94％释囚在刑满获释前就找到工作。