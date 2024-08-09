更多摊贩收取3角钱打包盒费

运输、原材料和货仓租金等成本居高不下，一次性塑料打包盒的进口成本涨了20％至30％，有越来越多摊贩收取3角钱打包盒费，一些材料较厚、打包盒较大的甚至收取5角钱。受访摊贩称，会尽量吸收成本，同时鼓励更多人自带打包盒。

记者走访多间咖啡店和熟食中心发现，有越来越多摊位收取3角钱打包费，例如打包鱼汤的圆盒要价2角至3角钱，麻辣香锅的大盒子包装则普遍要5角钱；另外，饮料塑料杯则是1角至2角钱。

本地供应商Pack and Send公司创办人洪启谋告诉记者，自冠病疫情加上俄乌战争爆发后，一次性包装产品的价格就陆续上扬，包括原材料和船运运输费都起价，今年来说单是一个运输集运箱同比涨了20％至30％。

待产品来到新加坡的货仓，供应商又须承担租金成本，而货仓租金几乎上涨了40％至50％，加上人工运输也是一笔开销，种种因素导致一次性包装产品价格持续上扬。他坦言，作为供应商，进口价调高初期会吸收成本，同时观察市场反应，假设无法再承受成本增加，才会选择调高价格。

洪启谋说：“比如一箱300个装的500毫升方形打包盒，市面上去年每箱卖32、33元，今年价格可涨至40多元。”

以云吞面的塑料打包盒为例，批发价也许1角至2角钱不等，因此部分摊贩在市场卖2角钱甚至3角钱。不过洪启谋指出，一些摊贩使用材质更好的塑料盒，该塑料盒的造价和购买价更高，因此打包费也自然更贵。

食客：长期是一笔不小开销



有经常打包的年长食客说，打包费起价，积少成多也是一笔不小的开销。

退休人士卓品福平均每周至少三次到外面打包食物，他观察到有越来越多摊位收3角钱的打包费，“如果两个星期打包10次就是3块，可吃一顿经济餐了。”

他认为，年长者较受影响，因为他们普遍没有收入或收入不高，3角钱打包费也是一笔不小的开销。问及是否会自备打包盒，他说：“有时候在外面走一圈回家顺便打包，一直带着打包盒不是很方便。”

完整报道，请翻阅2024年8月9日的《新明日报》。